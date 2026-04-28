Lars Løkke fastholder linjen om Store Bededag – Borgernes Parti i frit fald

Lars Løkke Rasmussen bekræfter sin modstand mod at genindføre Store Bededag, mens en ny måling viser et dramatisk fald i opbakningen til Borgernes Parti, der nu ligger under spærregrænsen. Paven udtrykker bekymring over Trumps nye forslag.

Lars Løkke Rasmussen har endnu engang slået fast, hvorfor han ikke ønsker at genindføre Store Bededag som helligdag. Udtalelserne kommer i en tid, hvor nye politiske partier ofte oplever hurtige skift i popularitet, og selv små udsving i meningsmåling erne kan have stor betydning for deres chancer ved et kommende valg.

Dette er særligt kritisk for partier, der ligger tæt på spærregrænsen, da deres fortsatte eksistens i dansk politik kan afhænge af selv den mindste fremgang eller tilbagegang. En nylig meningsmåling fra Voxmeter, udført for Ritzau, tegner et bekymrende billede for Borgernes Parti og dets formand, Lars Boje Mathiesen. Partiet har siden folketingsvalget været involveret i en række sager, der har skadet dets omdømme og vælgeropbakning.

Målingen viser, at Borgernes Parti nu kun opnår 0,6 procent af stemmerne, hvilket er et markant fald fra de 2,1 procent, de opnåede ved valget den 24. marts. Selv med den statistiske usikkerhed på plus/minus 0,5 procentpoint, forbliver billedet dystert for partiet. Denne tilbagegang er direkte relateret til en række kontroverser, der har ramt partiet i tiden efter valget. Disse kontroverser omfatter oplysninger om økonomisk misbrug i forbindelse med et konkursramt byggefirma, hvilket har ført til en politianmeldelse.

Derudover har udtalelser fra folketingsmedlem Nadja Natalie Isaksen om en kollega fra Radikale Venstre vakt harme og er blevet kritiseret af eksperter som udtryk for gammeldags racisme. Fokus har også været rettet mod personer i partiets omkreds, herunder en debattør med stærke holdninger, der har haft indflydelse på partiets udlændingepolitik. Den interne uro kulminerede i begyndelsen af april, da Emilie Schytte valgte at forlade partiet. Disse interne splittelser og eksterne kontroverser har tilsammen bidraget til den markante tilbagegang i vælgeropbakningen.

Løkke Rasmussens klare holdning til Store Bededag er en del af en bredere politisk debat om traditioner, arbejdsmarkedet og den danske velfærdsmodel. Han argumenterer for, at afskaffelsen af Store Bededag var nødvendig for at skaffe flere ressourcer til velfærden, og at genindførelsen vil underminere de fremskridt, der er opnået. Han understreger, at det er vigtigt at prioritere investeringer i sundhed, uddannelse og andre vigtige samfundsområder, og at dette kræver en ansvarlig økonomisk politik.

Løkke Rasmussens udtalelser kommer på et tidspunkt, hvor flere partier på Christiansborg overvejer at genindføre Store Bededag, og debatten er intensiveret efter den seneste regeringsændring. Han advarer mod at træffe beslutninger, der kan skade den danske økonomi og velfærd, og opfordrer til en saglig og konstruktiv debat om emnet. Han påpeger, at der er mange andre måder at styrke den danske velfærd på, og at det ikke er nødvendigt at ty til symbolske handlinger, der kan have negative konsekvenser.

Han fremhæver, at det er vigtigt at fokusere på de reelle udfordringer, som Danmark står over for, og at finde løsninger, der kan skabe en bedre fremtid for alle. Den politiske situation er kompleks, og der er mange forskellige interesser på spil. Løkke Rasmussen forsøger at positionere sig som en ansvarlig og pragmatisk politiker, der er villig til at træffe svære beslutninger for at sikre Danmarks fremtid.

Han appellerer til vælgerne om at støtte hans vision for et stærkt og velfungerende Danmark. Samtidig med den interne politiske uro i Danmark, er der også international opmærksomhed omkring den amerikanske præsident Donald Trumps nye forslag. Paven har udtrykt dyb bekymring over Trumps forslag, som han beskriver som morbidt og umenneskeligt. Paven har gentagne gange opfordret til respekt for menneskeliv og værdighed, og han mener, at Trumps forslag er i strid med disse grundlæggende principper.

Han har opfordret til dialog og forståelse, og han har tilbudt sin hjælp til at finde en løsning på de udfordringer, som verden står over for. Paven har også udtrykt sin solidaritet med de mennesker, der er berørt af Trumps politik, og han har opfordret til bøn for dem. Den internationale reaktion på Trumps forslag har været overvejende negativ, og mange ledere har udtrykt deres bekymring og fordømmelse. Situationen er spændt, og der er risiko for yderligere eskalering.

Paven forsøger at spille en mæglende rolle og at fremme fred og forståelse i verden. Han mener, at det er vigtigt at stå fast på de grundlæggende værdier, som er baseret på respekt for menneskeliv og værdighed, og at det er nødvendigt at finde løsninger, der kan skabe en mere retfærdig og bæredygtig verden for alle.

Den globale politiske situation er præget af usikkerhed og udfordringer, og det er vigtigt at være opmærksom på de potentielle konsekvenser af de beslutninger, der træffes





