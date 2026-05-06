Lars Boje Mathiesen går til modangreb mod medierne efter intern splid i Borgernes Parti

Efter en række afgange i Borgernes Parti anklager formand Lars Boje Mathiesen medierne for at føre en kampagne imod ham, særligt vedrørende partiets gruppestøttemidler.

Lars Boje Mathiesen , formanden for Borgernes Parti , har i et længere og følelsesladet opslag på det sociale medie Facebook rettet en skarp kritik mod den danske presse.

Efter at have været tavs i flere dage, siden folketingsmedlemmet Nadja Natalie Isaksen officielt forlod partiet, vælger Mathiesen nu at bryde sin stilhed. Han beskriver den nuværende mediedækning som en ren hetz, hvilket i denne sammenhæng kan forstås som en målrettet og aggressiv kampagne designet til at nedbryde hans omdømme. Formanden hævder, at medierne er nået til et punkt, hvor sandheden er blevet sekundær i forhold til jagten på likes og kliks.

Ifølge Mathiesen bliver fakta ofret på alteret for at fremme en bestemt dagsorden, som medierne har opstillet, og han føler sig personligt ramt af den måde, hans handlinger og partiets situation bliver fremstillet på. Dette angreb på pressen kommer på et tidspunkt, hvor partiet er i dyb krise, og hvor tilliden mellem partiledelsen og omverdenen synes at være på et absolut lavpunkt.

Et af de mest centrale punkter i den nuværende konflikt drejer sig om de såkaldte gruppestøttemidler, som partier i Folketinget modtager for at kunne varetage deres parlamentariske arbejde. Flere medier har rapporteret, at Borgernes Parti det kommende år vil kunne modtage midler, der svarer til et parti med fire medlemmer, på trods af at Lars Boje Mathiesen nu står tilbage som det eneste medlem i gruppen.

Mathiesen reagerer med stor frustration over dette, da han mener, at overskrifterne i pressen giver indtryk af, at pengene tilfalder ham personligt som en form for privat vinding. Han understreger kraftigt, at midlerne tilfalder selve folketingsgruppen og ikke hans private bankkonto. Gruppestøtten er afgørende for et partis funktionalitet, da pengene typisk anvendes til at ansætte medlemssekretærer, politiske rådgivere og til at dække generelle udgifter forbundet med det politiske arbejde i Folketinget.

Ved at udstille dette som en personlig berigelse mener Mathiesen, at medierne bevidst vildleder befolkningen og skaber et falsk billede af situationen. Den nuværende situation er kulminationen på en turbulent periode for Borgernes Parti, som har været præget af interne uenigheder og markante brud. Nadja Natalie Isaksen er det seneste medlem, der har valgt at forlade skuden, hvilket efterlader partiet i en ekstremt sårbar position. Men hun var ikke den første.

Kort efter valget den 24. marts blev Jacob Harris ekskluderet fra partiet. Ledelsen begrundede dette med, at Harris ikke havde givet sandfærdige oplysninger til partiet og gentagne gange havde handlet i direkte modstrid med de værdier, som Borgernes Parti bygger på. Herefter fulgte Emilie Schyttes exit, som ikke foregik uden drama. Ved sin afgang rettede hun en direkte og offentlig kritik mod Lars Boje Mathiesen, hvilket yderligere understregede den interne splid.

Når man ser på forløbet, tegner der sig et billede af et parti, der har haft svært ved at opretholde en fælles front, og hvor personlige konflikter og ideologiske uenigheder har ført til en systematisk udhuling af partigruppen. Som reaktion på det, han opfatter som en unfair behandling fra de etablerede medier, har Lars Boje Mathiesen annonceret en ny strategi for sin kommunikation.

Han har erklæret, at han i den nuværende uge vil lade medierne skrive løs uden at gribe ind, men at han i den kommende uge vil iværksætte en ny offensiv. Centralt i denne plan står en nyoprettet YouTube-kanal, hvor han planlægger at dele informationer og budskaber direkte med borgerne uden om pressens filter. Dette skifte til alternative medieplatforme ses ofte som en tendens blandt politikere, der føler sig marginaliseret eller misforstået af de traditionelle nyhedsorganisationer.

Ved at flytte dialogen til YouTube håber Mathiesen at kunne genvinde kontrollen over narrativet og præsentere sin version af begivenhederne i et uforstyrret format. Det forbliver dog uklart, om denne strategi vil være nok til at stabilisere partiet eller tiltrække nye medlemmer, nu hvor han står alene i kampen mod både medierne og sine tidligere partifæller





