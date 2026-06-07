Lange ventelister på fodterapi i Region Midtjylland rammer diabetikere som Lone Astrup

En 20-årig diabetiker fra Brabrand står uden tid til nødvendig fodpleje efter et brækket lårben, mens regionens ventelister på fodterapi er oppe på 99 personer og en gennemsnitlig ventetid på 29 uger.

Lone Astrup har i flere år levet med diabetes, men indtil for nylig har hun selv stået for den nødvendige fodpleje, som er afgørende for at forhindre alvorlige komplikationer såsom gangsårede og amputationer.

Situationen ændrede sig, da hun for et par dage siden ringede til sin lokale fodterapeut i Brabrand, en forstad til Aarhus, for at få en tid til behandling efter et nyligt brækket lårben. På den anden side af røret hørte hun de fire ord, der nu klinger i hendes hoved: "99 på venteliste!

". Det er et tal, der illustrerer den enorme pres på fodterapeuterne i Region Midtjylland, hvor den gennemsnitlige ventetid nu ligger på 29 uger - næsten et halvt år. For Lone, der arbejder som pædagog og som i øjeblikket har begrænset mobilitet på grund af sit lårbensbrud, betyder den lange ventetid, at hun enten må afvente i flere måneder på offentlig behandling eller selv finde en privat løsning, som hun er usikker på om har råd til.

Ventelisten er et resultat af den såkaldte ydernummersystem, som Region Midtjylland har indført for at styre, hvilke klinikker der kan levere offentligt tilskud til fodterapi. Systemet fastsætter et loft på, hvor mange patienter en klinik kan behandle, og selv om der findes flere fodterapeuter, som er villige til at tage flere patienter, kan de blive tvunget til at sige nej, når loftet er nået.

Kritikere hævder, at dette loft er den primære årsag til de ekstremt lange ventelister, som i dag rører 99 personer på vent i nogle områder, mens andre klinikker i Aarhus centrum formår at have en ventetid på kun en uge. Feltet er yderst ulige, og for Lone betyder det, at den nærmeste klinik med kortere ventetid ligger ti kilometer væk i centrum af byen - en afstand, som er svær at tilbagelægge med et brækket ben og i en by, hvor parkering er en udfordring.

Regionens politikere har nu erkendt problemet, og Poul Berggreen, medlem af regionsrådet for Venstre og formand for Samarbejdsudvalget for fodterapi, har annonceret, at der skal udarbejdes en beregning af omkostningerne ved at udvide antallet af ydernummere og fjerne det nuværende omsætningsloft. Formålet er at lette presset på de offentlige klinikker og give patienter som Lone hurtigere adgang til livsnødvendig fodpleje.

Mens dette er et skridt i den rigtige retning, er tiden knap for Lone, som har brug for akut behandling for at undgå yderligere komplikationer. Hun overvejer nu, om hun kan betale for privat fodterapi, men påpeger, at selv en privat klinik i hendes baghave er begrænset af den samme loftsordning, hvilket hun beskriver som "helt tåbeligt".

Hendes historie er blot én blandt mange; med over 360.000 danskere, svarende til seks procent af befolkningen, der lever med diabetes, og forventede stigninger til 467.000 inden 2030, kan de nuværende strukturelle begrænsninger i fodterapisystemet få alvorlige konsekvenser for folkesundheden





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