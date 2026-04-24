Lange køer til elnettet truer grøn omstilling – spekulation med datacentre forværrer problemet

Den stigende efterspørgsel efter strøm til datacentre skaber massive udfordringer for elnettet. Umodne projekter blokerer for reelle investeringer i grøn omstilling, og der er behov for en skarpere prioritering af tilslutningsanmodninger.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, er afgørende for at sikre strømforsyning til virksomheder i området. Syddanmark har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og regionen huser nu den største koncentration af disse i Danmark.

Den aktuelle situation i elnettet er dog præget af en voksende udfordring med lange køer til tilslutning, og der er et presserende behov for en skarpere prioritering af projekter. Udviklere indsender ansøgninger til Energinet om strøm til datacentre, selvom mange af disse projekter er urealistiske og ikke vil blive realiseret. Datacenter Industrien understreger, at disse umodne projekter bør placeres bagerst i køen for at frigøre kapacitet til mere gennemførlige initiativer.

Køen til elnettet er i øjeblikket overbelastet med ansøgninger fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark. Energinet var nødt til at lukke for nye tilslutninger til den 60 GW lange kø i starten af marts. Datacentre, drevet af den stigende efterspørgsel efter generativ AI som Copilot og ChatGPT, tegner sig nu for hele 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet.

Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, udtrykker forståelse for bekymringen og påpeger, at 14 GW er en enorm kapacitet, der kræver handling. Hun advarer om, at den lange kø risikerer at blokere for andre projekter med en klar klimagevinst. Datacenter Industrien erkender nu, at en betydelig andel af ansøgningerne fra datacentre repræsenterer projekter, der sandsynligvis aldrig vil blive realiseret, hvilket indikerer en grad af spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar.

Processen for at få tilslutning til elnettet er kompleks og tidskrævende. Det er ikke nok blot at stille sig i køen; der skal indgås aftaler og stilles garantier. Kunden henvender sig til netselskabet med sine ønsker, hvorefter netselskabet udarbejder et overslag og anviser et tilslutningspunkt. Udarbejdelsen af en NTA (Net Tilslutnings Aftale) og beregningen af en bankgaranti kan tage lang tid, især hos selskaber som Radius/Cerius, hvor det kan tage op til 6 måneder at få tilknyttet en projektleder.

Tiden starter først, når der er en underskrevet NTA og en sikret bankgaranti. Anlægstiden er typisk 2-3 år efter aftaleindgåelse, men kan forlænges betydeligt, hvis projektet kræver udvidelser hos Energinet, hvor anlægstiden i øjeblikket overstiger 7 år. Udover de tekniske udfordringer er der også administrative og juridiske hindringer, såsom behovet for tilladelser, materialer, projektledere, erstatningssager og retssager.

Det kan tage lang tid at få tilladelse til at krydse infrastruktur som motorveje og jernbaner, og der kan være behov for at forhandle med grundejere eller ekspropriere jord til stationer. Selv afbrydelser af eksisterende kabler eller skinner kræver en lang forudgående ansøgningsproces





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elnet Datacentre Energinet Grøn Omstilling Prioritering

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »