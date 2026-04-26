Lang ventetid på livsændrende diabetespumpe frustrerer patient

36-årige Jonas kæmper med type 1-diabetes og venter forgæves på en AID-pumpe, der kan stabilisere hans blodsukker. 151 andre borgere i Region Midtjylland står også på venteliste, og de høje omkostninger er en udfordring.

Ømme muskler og led, udbrændthed, manglende fokus og en konstant følelse af tømmermænd er blot nogle af de udfordringer, som 36-årige Jonas Gade Rocatis fra Holstebro kæmper med i sin hverdag.

Han lever med type 1-diabetes, hvilket kræver konstant overvågning af blodsukkerniveauet for at undgå ubehagelige symptomer. Jonas drømmer om en AID-diabetespumpe, der automatisk kan stabilisere hans blodsukker, da han er overbevist om, at det ville forbedre hans livskvalitet markant og potentielt genoprette hans nyrefunktion. Desværre er adgangen til en sådan pumpe besværlig, på trods af støtte fra hans diabetessygeplejerske.

Han beskriver en dyb frustration og følelse af hjælpeløshed, der til tider fører til søvnløse nætter og manglende energi til at udføre sit arbejde som VVS'er eller nyde sociale aktiviteter. Jonas er ikke alene om sin situation. Aktindsigt fra TV MIDTVEST viser, at hele 151 borgere i Region Midtjylland står på venteliste til en AID-pumpe på Regionshospitalet Gødstrup.

Regionsrådsformand Anders G. Christensen anerkender behovet, men påpeger de betydelige økonomiske omkostninger, der er forbundet med disse pumper – 35.000 kroner per pumpe plus løbende vedligeholdelse. En generel udbredelse af AID-pumper ville kræve et tocifret millionbeløb, hvilket skal afvejes i forhold til andre sundhedsydelser. Han understreger, at ventelister er uundgåelige, når ressourcerne er begrænsede, og at prioritering er nødvendig. Det er dog bemærkelsesværdigt, at ingen under 18 år er på ventelisten.

Jonas har selv stået på ventelisten i tre år og har gentagne gange fået afslag, begrundet i manglende midler. Han har endda tilbudt at købe pumpen selv, men det var ikke muligt. Situationen opleves som uretfærdig af Jonas, der undrer sig over, hvorfor der ikke prioriteres penge til livskvalitetsforbedrende hjælpemidler i et land med et velfungerende sundhedssystem og høje skatter. Han roser fagpersonalet på Regionshospitalet Gødstrup, men kritiserer den manglende politiske vilje til at investere i AID-pumper.

I perioden fra 1. april 2024 til 13. april 2026 blev der tildelt 16 AID-pumper, og yderligere 13 er blevet godkendt på et møde den 9. april. Anders G. Christensen indikerer, at AID-pumper kan komme i fokus, når budgettet for 2027 skal fastlægges, og at der kan være behov for at revurdere organiseringen og finansieringen af området.

Jonas udtrykker sin frustration over, at økonomi skal afgøre folks velbefindende, og overvejer nu at søge hjælp på Steno Diabetes Center Aarhus i håb om at få adgang til en pumpe





