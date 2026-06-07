Landstræneren troede først, at Christian Eriksen var blevet skudt

Landstræneren var overrasket over Christians hurtige tilbagevenden til spillet og var lettet over at se, at han var i god form. Han var også lettet over, at kampen kunne fortsætte udenforbanen, og at Christian Eriksen selv kunne gå fra banen.

Landstræner en troede først, at der var blevet lavet en svinestreg på Christian Eriksen . Men så ramte gyset. Med et uhyggeligt flashback til Parken i 2021, hvor alle frygtede for stjernens liv.

Spillerne slog ring om Christian Eriksen og fulgte ham ud til en ambulance på stadion i Odense. Det er en sjov situation, hvis man kan bruge det ord i det her tilfælde. Christian har lige været i diskussion med nummer otte fra Ukraine om hans krampe, forklarer landstræneren. Den har jeg set og fulgt, så først tror jeg, at nogen har lavet en svinestreg på ham på grund af denne her situation.

De danske spillere var selvfølgelig dybt berørte, da de hilste på fansene efter opgøret mod Ukraine, hvor Christian Eriksen faldt om. Men i løbet af et splitsekund går det op for mig, at alvoren er noget andet. I det øjeblik går man i katastrofemode og tænker i håndtering af situationen, så vi sikrer os, at vi kommer bedst muligt ud af det. Kampen blev afblæst efter hændelsen på græstæppet i Odense.

Lättelsen bredte sig på stadion, da Christian Eriksen selv kunne gå fra banen. Landstræneren og spillerne var overrasket over Christians hurtige tilbagevenden til spillet, og de var alle sammen lettet over at se, at han var i god form. Christian Eriksen er en af de bedste spillere i verden, og hans comeback var en stor styrke for holdet.

Han var ikke kun en spiller, men også en ledende figur på holdet, og hans tilbagevenden gav holdet en ny energi og motivation. Landstræneren var overrasket over Christians hurtige tilbagevenden til spillet og var lettet over at se, at han var i god form. Han var også lettet over, at kampen kunne fortsætte udenforbanen, og at Christian Eriksen selv kunne gå fra banen.

Denne situation var en stor prøve for både landstræneren og spillerne, men de var alle sammen dybt berørte af Christians tilbagevenden til spillet. De var overrasket over hans hurtige tilbagevenden og var lettet over at se, at han var i god form





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Christian Eriksen Landstræner Kamp Odense Ukraine

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