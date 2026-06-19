Landstræner Jesse Marsch: Ismaël Koné befinder sig på hospitalet

Canadas landstræner Jesse Marsch har fortalt, at Ismaël Koné befinder sig på hospitalet, hvor han forbereder sig på en operation efter at være blevet tacklet bagfra af Qatar-spilleren Assim Madibo i Canadas 6-0-sejr over Qatar ved VM.

Landstræner Jesse Marsch var tæt på, da Ismaël Koné blev tacklet bagfra i Canada s 6-0-sejr over Qatar . Canada s landstræner Jesse Marsch vidste straks, at det var alvorligt, da den canadiske midtbanespiller Ismaël Koné kom til skade i en nærkamp i Canada s 6-0-sejr over Qatar ved VM.

Den canadiske trænerbænk var tæt på hændelsen i begyndelsen af anden halvleg, hvor Ismaël Koné blev tacklet bagfra af Qatar-spilleren Assim Madibo. - Jeg har ikke talt med Ismaël endnu, men han befinder sig på hospitalet, hvor han forbereder sig på en operation. Jeg tager hen til ham efter pressemødet, siger Jesse Marsch. - Alle er lidt rystede over hele oplevelsen på grund af skadens alvor, og også fordi Ismaël er en stor del af hjertet på vores hold.

Det er et stort tab for os, siger Jesse Marsch. 24-årige Ismaël Koné, der på klubplan er tilknyttet italienske Sassuolo, modtog ilt, da han blev flyttet fra banen på en båre. Landstræneren noterede sig, at midtbanespilleren kommunikerede ud til publikum, der på det tidspunkt havde set VM-værten score tre gange på stadion i Vancouver.

- Han vinkede til publikum og fik næsten alle andre til at føle sig mere rolige på trods af, at han var kommet til skade, og det siger utroligt meget om Ismaël som person, siger Marsch. - Alle var knuste, da det skete, men vi måtte finde en måde at bevare fokus på. Vi vidste, at Ismaël ønskede, at vi skulle gøre arbejdet færdigt.

Qatars Assim Madibo blev i første omgang tildelt en advarsel, som efterfølgende blev ændret til et rødt kort. Det medførte protester fra Qatars trænerbænk, hvilket Jesse Marsch ikke har den store forståelse for. - Lad mig være helt tydelig. Spilleren undskyldte over for Ismaël.

Han kom ind i omklædningsrummet og sagde undskyld til ham, siger Marsch, der ikke tror, at det var Madibos hensigt at skade nogen. - Men jeg forstår ikke reaktionen fra hele deres bænk, hvor de forsøgte at starte et skænderi om, hvorvidt det skulle være et rødt kort, når der netop var begået en klar forseelse, som resulterede i, at en spiller brækkede benet. Det var en mærkelig opførsel, siger Canadas landstræner.

Canada har efter de to første kampe i gruppe B fire point og har kurs mod knockoutfasen. Det samme har Schweiz, der ligesom VM-værten har fire point på andenpladsen





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