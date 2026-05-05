Landsforrædernes skæbne: Fra hævntørst til resocialisering

Efter befrielsen i 1945 stod Danmark over for en vanskelig beslutning: Hvordan skulle man håndtere de mange landsforrædere? Artiklen undersøger overgangen fra et ønske om hævn til en mere nuanceret tilgang, der fokuserede på resocialisering og modernisering af straffesystemet.

Efter befrielsen i maj 1945 stod Danmark over for en enorm udfordring: Hvad skulle der ske med de omkring 40.000 personer, der var mistænkt for landsforræderi under den tyske besættelse ?

Den umiddelbare reaktion var præget af hævntørst og et ønske om hårde straffe. Mange ønskede at se de skyldige straffet strengt for deres samarbejde med besættelsesmagten, der havde forårsaget så megen smerte og lidelse. Imidlertid begyndte jurister og politikere hurtigt at argumentere for en mere nuanceret tilgang, der fokuserede på resocialisering. Tanken var, at selvom landsforræderne skulle straffes, var det også vigtigt at forberede dem på at vende tilbage til samfundet efter afsoning af deres straf.

Dette var ikke blot et spørgsmål om retfærdighed, men også om samfundets fremtidige stabilitet og sammenhængskraft. Man erkendte, at en simpel hævnaktion ikke ville løse problemet, men snarere kunne skabe yderligere splittelse og uro. Derfor blev der taget initiativ til at modernisere det danske straffesystem med henblik på at fremme reintegration af dømte kriminelle.

Denne proces var baseret på et redigeret uddrag af bogen ‘De udstødte, de uvelkomne og de beundrede’, der undersøger overgangen fra krig og besættelse til fred og frihed. Perioden omkring 1945 var præget af en rig politisk og social idéudvikling, og forventningerne til fremtiden var høje. Samtidig stod Danmark over for enorme udfordringer, herunder håndteringen af landsforrædere, tyske flygtninge og modstandsfolk.

Spørgsmålet var, hvordan man kunne ruste disse grupper til et liv i fredstid og sikre, at de kunne bidrage positivt til samfundet. Lovgivningen, der blev vedtaget efter befrielsen, straffede handlinger, der var begået under besættelsen for at fremme tyske interesser eller skade Danmark. Straffen var minimum fire års fængsel i særlige anstalter, og de dømte mistede deres almene rettigheder, såsom stemmeret og retten til at udøve visse erhverv. For de mest alvorlige forbrydelser blev dødsstraffen genindført.

Men loven indeholdt ingen bestemmelser om resocialisering af de dømte. Den eksisterende straffelov fra 1933 havde heller ikke fokus på dette aspekt, selvom den indeholdt elementer af moderne anstaltsformer og individorienteret afsoning, der var rettet mod fangens reintegration. I 1945 var stemningen dog så ophedet, at der blev taget et bevidst tilbageskridt fra disse principper. Der var ingen reel bekymring for, hvad der skulle ske med de tusinder, der ville blive idømt lange fængselsstraffe.

I stedet dominerede begrebet ‘landssviger’ den offentlige debat, og der var en udbredt opfattelse af, at nazister og kollaboratører havde svigtet nationen og derfor ikke fortjente at blive lukket ind i samfundet igen. Denne holdning gjorde det vanskeligt at diskutere resocialisering åbent og konstruktivt. Alligevel kom resocialisering på dagsordenen allerede i efteråret 1945. Moderne principper begyndte at vinde indpas, og oprettelsen af en statslig kriminalforsorg i 1946 markerede et vigtigt skridt i udviklingen af fangebehandlingen i Danmark.

Forsorgskontoret fik til opgave at overvåge og hjælpe landsforræderdømte, hvilket var første gang, at staten direkte påtog sig et ansvar for prøveløsladte fra fængslerne. Debatten om retsopgøret var intens, og der var mange forskellige meninger om, hvorvidt lovene var retfærdige, straffene var passende, og de rigtige personer blev straffet. Kriminologen Karl O. Christiansen påpegede allerede i august 1945, at Danmark stod over for et resocialiseringsproblem, og kritiserede, at dømte landssvigere ikke kunne prøveløslades.

Han advarede om, at de ville blive mere bitre og ekstreme, hvis de blev sendt ud i et liv som udstødte uden støtte til at blive en del af et demokratisk samfund. Han opfordrede til en indsats fra kriminologer, fængselsfolk og pædagoger for at hjælpe de dømte med at reintegrere sig i samfundet. Christiansens synspunkter mødte dog hård modstand fra dem, der mente, at hårde straffe var nødvendige for at afskrække kriminalitet og undgå selvtægt





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Landsforræderi Besættelse Befrielse Resocialisering Retsopgør Straffesystem Danmarkshistorie Anden Verdenskrig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nato undersøger konsekvenser af USA’s træk af soldater fra TysklandNato vil forsøge at forstå detaljerne i USA’s beslutning om at trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Beslutningen kommer i en tid med stigende spændinger mellem USA og EU, og den kan have betydelige konsekvenser for sikkerheden i Europa. Den polske premierminister, Donald Tusk, har advaret om en mulig opløsning af den transatlantiske alliance.

Read more »

Fra solskin til uvejr: Danskerne skal forberede sig på regn, hagl og torden søndag aftenEfter en varm og solrig lørdag vil søndag bringe et markant vejrskifte med tåge, skyer og et kraftigt uvejr aften. Meteorologer forventer regn, hagl og torden over store dele af landet, mens temperaturerne vil variere fra 12 grader i Nordjylland til 21 grader i syd. Næste uge peger prognoserne på køligere vejr.

Read more »

Ole Bertelsen fra Hotel Romantik fortæller om svær opvækst med misbrug72-årige Ole Bertelsen fra 'Hotel Romantik' deler sin historie om en opvækst præget af moderens stofmisbrug og de konsekvenser det har haft for ham og hans brødre. Han fremhæver også sin søsters betydning for hans egen vej.

Read more »

Trump vil trække flere soldater hjem fra TysklandUSA's forsvarsministerium har meddelt, at USA trækker 5000 soldater hjem. Det gælder dog flere, siger Trump.

Read more »

Aktivister fra besættelse af ministerium er nu valgt i FolketingetTo aktivister, der tidligere blev sigtet for husfredskrænkelse under en protest mod Ministeriet for Grøn Trepart, er nu valgt til Folketinget for Alternativet som en del af den nye politiske alliance Jordskred. Alliancen har til formål at bringe græsrodsaktivister direkte ind i magtens centrum.

Read more »

Diverse Nyheder: Fra Købmandskærlighed til Priskrig og StorkeungeEn samling af forskellige nyheder fra Danmark og udlandet, der dækker emner som et gift par der driver Meny i Kalundborg, priskrig mellem Lidl og Netto, sportsresultater, kulturelle begivenheder og politiske diskussioner.

Read more »