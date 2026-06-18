Landmands sprøjtevogn væltet; Børns kropsidealer under lup; Sommerhusmarked blomstrer

En landmand i Torsted-området væltede sin sprøjtevogn, hvilket førte til udslyngning af svampegift, men ingen miljøfare. Samtidig viser en ny rapport, at mange unge piger har et forvrænget billede af deres krop på sociale medier, og sommerhusmarkedet er i stigning.

Torsdag morgen klokken 6.20 var en landmand på vej ud på marken for at sprøjte mod svampe, men han kørte for langt ud i rabatten langs Klausievej , lige nord for Torsted .

På grund af vejarbejde på Holstebrovej er trafikken i området øget, og da landmanden kørte sin traktor ind i den bløde rabat, væltede hans sprøjtevogn. Giften løb ud, og Brand & Redning Midtvest blev indkaldt for at suge svampegiften op.

Indsatsleder Lars Lyngvig forsikrer om, at der ikke er fare for miljøet, da der ikke er vandløb i nærheden, men han tilføjer, at koncentrationen af gifte var for høj, så der er behov for at vurdere, om jorden skal graves ud uafhængigt. Sprøjten skal rejses op, og derfor vil der være risiko for kø på Klausievej, mens arbejdet står på. Lyngvig opfordrer trafikanter til at være opmærksomme, hvis de bruger vejen som genvej på grund af vejarbejdet.

En ny rapport fra Børns Vilkår med titlen "Børn og unge spejler sig i snævre kropsidealer på sociale medier" viser, at halvdelen af børn og unge i 6. og 9. klasse dyrker sport for at ændre deres vægt eller kropsstørrelse. Knap seks ud af ti piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte på deres kropsvægt eller -størrelse, og nogle mener, at deres udseende er vigtigere end personligheden.

Rapporten baserer sig på interviews med 122 elever og spørgeskemabesvar fra næsten 2700 børn og unge. Julie Bek, psykolog i Børns Vilkår, forklarer, at når idealerne er uopnåelige, bliver det umuligt at lykkes, og selvom børnene kritiserer idealerne, holder de hinanden fast i at forfølge dem. Hun opfordrer voksne til at støtte børnene i at slippe de uopnåelige idealer på sociale medier.

I Ringkøbing finder en kvinde, der kaldes den "kloge kone", produktivitet i sin klinik, hvor hun hjælper kendte profiler inden for sport og film med lidelser som diskusprolapser og muskelskader. samtidig er aktiviteten blandt sommerhuskøbere steget i løbet af året. Ifølge en opgørelse fra Boligsiden blev der solgt 1158 sommerhuse i maj i år, hvilket er flere end i samme mån sidste år.

Økonom Birgit Daetz mener, at mange tiltales af at have et hjem tæt på naturen, især i en tid præget af usikkerhed, hvor sommerhuse tilbyder et fristed for familier. Derudover bekymrede en længere og farligere skolevej forældre i Skjern efter en skolesammenlægning, men frivillige har nu fundet en løsning. Vejret i midt- og vestjylland starter torsdag med skyet og lokalt dis, men det klarer op vestfra, og der kan være lokale tåger om natten.

I sidelines en person kørte ind i et skilt, men kom ikke til skade. Vejdirektoratet varsler ny asfalt på ni kilometer med signalregulering og hastighedsnedsættelse. Bagermester Jesper Sander har ændret sine tidsplaner på grund af nye arbejdstider. Endelig har Marianne Hundahl, adjunkt i turismeret ved Aalborg Universitet, uddelt fem råd til sommerhusudlejere, der føler sig svigtet, efter flere historier om utilfredshed med lejligheder, der ikke levede op til annoncerne





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