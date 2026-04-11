Landmand kæmper mod gæs: Foråret er et mareridt

Landmand Ole Gregersen fra Frøstrup oplever store problemer med gæs, der æder af hans afgrøder. Han forsøger forskellige metoder for at beskytte sine marker, men efterlyser mere effektiv regulering og hjælp fra myndighederne.

Foråret byder ofte på en udfordring for landmand Ole Gregersen fra Frøstrup. Beliggende tæt ved fuglereservatet Vejlerne , oplever han hvert år et markant udbyttetab på grund af grå gæs og bram gæs , der forsyner sig gavmildt med hans afgrøder . Ole Gregersen udtrykker, at det næsten ville gøre ham lykkeligere at være fri for denne problematik. Gæs sene ser nemlig hans marker som en uimodståelig buffet af græs og vinter afgrøder , hvilket resulterer i økonomiske tab for landmanden.

Han er derfor i konstant søgen efter effektive løsninger for at beskytte sine afgrøder. \I et forsøg på at imødegå problemet har Ole Gregersen opsat et hegn over en del af sin mark med vinterbyg. Hensigten er at observere og dokumentere, hvordan afgrøderne udvikler sig i områder, der er beskyttet mod gæssene. Han ønsker at opbygge et detaljeret kendskab til gæssenes adfærd og dokumentere udfordringen overfor myndighederne. Torben Farum, næstformand i landboforeningen Agilix, bakker op om Ole Gregersens kamp og fremhæver behovet for en mere effektiv regulering af gæs, især da der er mulighed for at regulere bramgæs, men ikke grågæs. Dette skaber en skævvridning, da begge arter forårsager skade på markerne. Udover hegnet anvender Ole Gregersen en række andre metoder. Han bruger blandt andet en gaskanon, der afskydes hver anden time, fugleskræmsler og flytning af vogne med korn og gødning. Disse tiltag er designet til at skræmme gæssene væk. Selvom disse metoder har en vis effekt, er gæssene hurtige til at vænne sig til dem, og de skal derfor flyttes rundt dagligt for at opnå en tilfredsstillende effekt. Trods en ugentlig indsats på omkring 30 timer i foråret, koster fuglenes indhug i afgrøderne Ole Gregersen omkring 100.000 kroner årligt. \Eksperter som Jesper Madsen, professor ved Aarhus Universitet, anerkender de mange tiltag, Ole Gregersen allerede har implementeret. Han fremhæver dog også behovet for, at myndighederne gør det mere attraktivt for gæssene at finde føde andre steder. Dette kunne eksempelvis ske ved at vedligeholde gæssenes naturlige tilholdssteder som strandenge og ferske enge. Ole Gregersen oplever en stigende bestand af gæs, hvilket bekræftes af eksperter. Bestanden af bramgæs er eksploderet fra omkring 50.000 i 1970'erne til 1,6 millioner i dag. Denne stigning skyldes udvidelsen af deres overvintringsområder, især på grund af mildere vintre og de mange vintergrønne marker, der er tilgængelige. Ole Gregersen, der er født og opvokset i området tæt ved Vejlerne, Europas største fuglereservat, er fast besluttet på at fortsætte sit landbrug. Han understreger, at han ikke vil lade problemerne med gæssene stå i vejen for hans livsværk





