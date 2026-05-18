Landmænd i vildrede over manglende politisk styring af den grønne omstilling

Manglen på en fastlagt regering og konkrete bekendtgørelser skaber stor usikkerhed for danske landmænd, der skal omstille deres produktion som led i den grønne trepartsaftale.

Landbrug et i Danmark står lige nu i en ekstremt udfordrende situation, hvor den politiske ubestemmelighed skaber direkte problemer for den daglige drift på gårdene. Et tydeligt eksempel er landmand Flemming Grysbæk fra Holstebro, som driver en malkekvægsbedrift med 350 køer.

For ham handler det ikke blot om overordnede politiske visioner, men om den helt konkrete planlægning af markerne til det kommende år. Den grønne omstilling, som er et af de største projekter i dansk landbrugshistorie, kræver en massiv omlægning fra landbrugsjord til natur, men processen bremses af, at der mangler en fungerende regering til at vedtage de nødvendige love og bekendtgørelser. Essensen af problemet ligger i kravene om nedsættelse af kvælstofudledningen.

For at sikre renere vand i de danske fjorde skal arealer med majs reduceres markant. Dette skaber et kritisk problem for landmænd som Grysbæk, der selv producerer det foder, hans køer lever af. Når majsarealet skæres ned, opstår der et hul i foderforsyningen. Hvis han ikke kan dyrke foderet selv på grund af uklare regler, tvinges han til at købe det eksternt, hvilket anslås at koste omkring en kvart million kroner.

Denne økonomiske usikkerhed bliver kun værre, når man medregner, at der endnu ikke er fastsat rammer for den økonomiske kompensation, som landmændene skal modtage for deres tab, når de skærpede krav træder i kraft i januar 2027. Denne situation har skabt en dyb kløft mellem landbruget og naturfredningsinteresserne. Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, afviser kategorisk, at de manglende detaljer i lovgivningen udgør en reel hindring for den grønne omstilling.

Fra hendes perspektiv er målet klart: De mest forurenede jorder skal omlægges til skov og natur, og dette har været kendt siden januar. For naturfredningsforeningen er den miljømæssige nødvendighed vigtigere end de administrative detaljer, da naturen ikke kan vente på politiske forhandlinger. Søren Søndergaard fra Landbrug og Fødevarer tegner dog et helt andet billede. Han understreger, at det ikke blot er tale om mindre justeringer eller ligegyldige detaljer, men om selve fundamentet for planteavlen.

Uden konkrete bekendtgørelser er det i praksis umuligt at planlægge markbruget rationelt. Han sammenligner situationen med at skulle køre efter en ny færdselslov, som endnu ikke er skrevet, men som man alligevel forventes at overholde. Det skaber en absurd tilstand, hvor landmændene bliver bedt om at handle, uden at vide præcis hvilke spilleregler der gælder. Grunden til denne fastlåste situation findes i Christiansborg, hvor regeringsforhandlingelserne har trukket ud.

Mens politikerne diskuterer magtfordeling og ministerposter, står landmændene tilbage i uvished. Det er her, at konflikten mellem miljøhensyn og driftsøkonomi bliver mest tydelig. Det er ingen tvivl om, at målene med den grønne trepart er nødvendige; fjorde og havområder lider under historisk iltsvind og algeopblomstring, hvilket fører til fiskedød. Men når rammerne for implementeringen mangler, risikerer man, at omstillingen sker på en måde, der knækker landbruget økonomisk.

Søren Søndergaard foreslår derfor, at tidsplanen for udtagning og omlægning af arealer skubbes til 2027, så der er tid til at få det juridiske og økonomiske på plads. Imens forbliver den politiske ledelse tavs. Jeppe Bruus, den fungerende minister for den grønne trepart, har via Socialdemokratiets pressetjeneste meldt ud, at han ikke vil udtale sig, så længe regeringsforhandlingerne pågår.

Denne tavshed efterlader landmændene i en sårbar position, hvor de hverken kan planlægge for fremtiden eller sikre deres virksomheders overlevelse, alt imens det miljømæssige pres på de danske vandområder kun vokser





