Landbrugsformand udtaler: Grøn Trepart er slut | Neuro Pride i Viborg | Forsvarsmæssigt område i Holstebro | Uheld med brand i bil | Kent Nielsen-stop i Silkeborg? | ustabilt sommervejr

Landbrug & Fødevarer-formand Søren Søndergaard erklærer, at Grøn Trepart ikke længere eksisterer. Neuro Pride fejrer neurodivergens i Viborg. Forsvaret etablerer midlertidigt område i Holstebro. Marie skal skifte efterskole pga. lukning. Kent Nielsen måtte tænke på at stoppe i Silkeborg. Sommervejret bringer regn i en uge. Brand i dieselbil på vej til bryllup.

Landbrug & Fødevarer-formand Søren Søndergaard erklærer i Jyllands-Posten, at den oprindelige Grøn Trepart fra juni 2024 ikke længere eksisterer. Siden aftalen er der ifølge ham lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget, herunder i regeringsgrundlaget for den nye firkløverregering, som foreslår et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen.

Han understreger, at organisationen trak sig fra samarbejdet i juni 2024, og at de andre parter siden er gået videre med egne initiativer. I Viborg har en ny pride kaldet Neuro Pride fundet sted med det formål at fejre neurodivergens og skabe et inkluderende rum. Kirsten Allan, der har ADHD og er medarrangør, forklarer, at mange neurodivergente føler sig måket i samfundet og ofte maskerer deres udfordringer.

Arrangementet skal hjælpe med at afmaske og give en følelse af at være sig selv. Forsvaret har etableret et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag for at flytte militært udstyr. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi vil størstedelen af området omkring banelegemet og dele af Hjalmar Sørensens Vej/Vendersgade være spærret og bevognet af Forsvaret. Politiet oplyser, at almindelige borgere normalt ikke har adgang til banelegemet, men spærringen berører også offentlige veje.

En pludselig skolelukning har fået en pige ved navn Marie til at skifte efterskole, da hun skulle have begyndt i niende klasse efter sommerferien. Hendes oprindelige valg er nu ikke længere muligt på grund af lukningen. I fodboldverden rygtes det, at Kent Nielsen, cheftræner for Silkeborg IF, vil stoppe i klubben for at blive assistenttræner for det danske landshold. Ifølge Bold.dk er han færdig i Silkeborg, men DBU og Silkeborg IF har ikke bekræftet endnu.

Brian Riemer, assisterende landstræner, udtaler til TV 2 Sport, at landsforbundet er tæt på at finde en ny assistenttræner, men nævner ikke navnet. Sommervejret i Danmark forbliver ustabilt med flere fronter, der bringer regn og byger i mindst en uge. DMI melder om betydelig nedbør, der lokalt kan nå op til 60 millimeter om en uge, hvilket svarer til en måneds gennemsnit i juni.

En 45-årig mand, Johnny Falke Jøhnke Mortensen, oplevede en livsskiftende ulykke, da en dieselbil, han var i, brød ud i brand. Bilen var på vej til et bryllup, da den rygede, og passagererne forlod den i nødsporet for at nå festen. Brand og Redning Midtvest slukkede hurtigt ilden, der havde spredt sig til kabinen og det omkringliggende græs





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