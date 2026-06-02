LandbrugsAvisen åbner gradvist for debat igen efter lukning af kommentarspor

Efter en periode med skarp og forrået debat om landbruget valgte LandbrugsAvisen at lukke kommentarsporene. Nu åbner de gradvist igen, men med forsigtighed og uden følsomme cases på sociale medier.

LandbrugsAvisen har for nylig genåbnet sine kommentarspor efter en periode med lukning, men redaktionen går forsigtigt til værks. Beslutningen om at lukke kommentarsporene blev truffet i februar efter en voldsom debat, der ifølge chefredaktør Christian Friis Hansen var præget af personangreb og organiserede indlæg.

Nu åbner mediet gradvist for debatten igen, men med skærpet overvågning og en klar strategi for, hvilke artikler der får åbne kommentarspor. Ifølge Christian Friis Hansen tog forråelsen især fart efter TV 2s dokumentar Hvem passer på grisene i december. Efter nytår blev debatten yderligere intensiveret i forbindelse med rygter om folketingsvalg og udtalelser fra Zenia Stampe om et svinevalg. Dråben kom, da LandbrugsAvisen i februar bragte en artikel om en 17-årig dreng, der drømte om at blive griseproducent.

Kommentarsporet eksploderede med personangreb, herunder opfordringer til at sende drengen på genopdragelse og rulle ham i sit eget lort. Chefredaktøren kunne ikke acceptere dette, og kommentarsporene blev lukket. Beslutningen handlede ifølge Christian Friis Hansen ikke om at begrænse kritik af landbruget, men om at stoppe personangreb og hadefulde udtalelser. Han bemærkede, at mange af kommentarerne var enslydende og syntes koordinerede, hvilket pegede på en organiseret indsats mod landbruget.

Journalister oplevede desuden, at kilder sagde nej til at deltage i artikler om svineproduktion på grund af frygt for repressalier. Nu genåbner LandbrugsAvisen kommentarsporene gradvist, startende med mindre kontroversielle emner, mens grise-relaterede artikler bliver de sidste, der får åbne kommentarer. Redaktionen vil aktivt overvåge debatten og hurtigt lukke kommentarspor, hvis tonen igen bliver for hård. Følsomme cases som den 17-årige vil fremover ikke blive lagt på sociale medier for at undgå gentagelser





