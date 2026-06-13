Landbrugets økonomiske betydning er under debat: Direktør modulerer lektors påstande

En direktør fra VM Tarm udfordrer en lektors påstande om landbrugets ringe betydning for den nationale økonomi og fremhæver den lokale og følgeerhvervsindflydelse.

En direktør ryster på hovedet, efter at en lektor i samfundsøkonomi har været ude at sige, at landbruget og antallet af beskæftigede ikke betyder så meget for den danske økonomi.

For, for den enkelte landmand - og ikke mindst virksomheden i Tarm, så betyder landbruget noget. Ifølge tal fra Landbrug og Fødevarer er der procentvis langt flere arbejdspladser i landbruget i de midt- og vestjyske kommuner. I Ringkøbing-Skjern hvor VM Tarm holder til, udgør landbruget 16,4 procent af de private arbejdspladser i hele kommune og kommer i top tre i hele landet.

Tallene dækker over dem, der arbejder direkte i landbruget, og ikke mindst arbejderne på blandt andet slagterierne og mejerierne. Det der af Landbrug og Fødevarer kaldes for forarbejdningserhvervet. VM Tarm er et følgeerhverv - og tælles ikke med i den statistik. De producerer nemlig ikke kun til landbruget.

Hos VM i Tarm laver de 300 medarbejdere tankvogne til blandt andet transport af mælk, foder og især gylle. Det er blevet en rigtig stor forretning for os, så på den måde er landbruget jo en vigtig kunde for os, siger Holger Ross Lauritsen. Hvis vi lukkede dansk landbrug ned fra den ene dag til den anden, så kunne jeg godt fyre de 200 af dem. Det vil jo være et stort problem for lokalområdet, siger han.

Antal beskæftigede i landbruget i 2024 ifølge Landbrug og Fødevarer. Til sammenligning er der omkring tre millioner lønmodtagere i Danmark ifølge Danmarks Statistik. Kigger vi med historiske briller, så udgør landbruget en mindre og mindre andel af den danske økonomi, jo tættere vi kommer på nutiden. Lad os eksempelvis se nærmere på, hvor stor en del landbruget udgør af alt det, vi producerer i Danmark.

I 2025 er tallet under to procent. Det betyder, at dansk økonomi i mindre grad er afhængig af det, landbruget producerer, har Mogens Ove Madsen, der lektor i samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet, tidligere udtalt til TV MIDTVEST. Men hvad nu, når landbruget selv siger, at det er vigtigt for eksporten og den danske økonomi? Er der så noget om snakken, når du ser på de her tal?

Jeg synes, at det er lidt svært at argumentere for. Selvfølgelig gør et erhverv noget for at gøre sig gældende og holde fast i nogle af de dogmer, som har eksisteret i lang tid, såsom at vi er et vigtigt landbrugsland. Men hvis man kigger på de nøgne tal, er det altså lidt svært at få bekræftet den historie om, at det skulle betyde utroligt meget, siger lektoren.

Men helt så ligetil er det ikke for Holger Ross Lauritsen, direktør og ejer af VM Tarm. For ham er det også vigtigt at se på erhverv som eksempelvis hans, der også spiller en rolle og er afhængig af landbruget som kunde. Men hvis I også producerer til andet end landbruget, kan den del så ikke udvides, og så kan I finde noget andet at lave? Det er ikke så nemt lige at omstille.

En ting er at omstille produktionen, noget andet er at finde et marked for det. Hvis der var et meget større marked for de segmenter, som vi har, så ville vi jo allerede have fundet det nu og have udvidet fabrikken, siger Holger Ross Lauritsen. Han understreger, at landbruget er vigtig for hans virksomhed, men at den udvikling, som landbruget har været igennem, også har været gavnlig for ham og flere andre virksomheder.

Skrappere regulering af landbruget kan faktisk godt føre til flere arbejdspladser i følgeerhvervene, som jeg ser det, siger han og nævner gylle som eksempel. I Danmark var man tidligt ude med at regulere gylle og kvælstofkvoter og så videre, og det betyder faktisk, at man har fået nogen virksomheder i Danmark, som er førende indenfor håndtering af gylle. Det er teknologi, som man eksporterer over hele verdenen.

Selv har Holger Ross Lauritsen oplevet en eksplosiv vækst i behovet for gylletrailere, som VM Tarm blandt andet producerer. Man kan gå foran på miljø- og klimaområdet, og så udvikle teknologi, som man kan bruge i resten af verdenen. Vindmøllehistorien er vel den samme, siger han og understreger: Men det er en balancegang. Hvis man regulerer landbruget så hårdt, at det ikke kan betale sig at drive landbrug i Danmark, så er det jo en katastrofe for os rent økonomisk





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