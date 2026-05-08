Landbrug forurener igen: Vandløb i Thy forurenet af Vestermark

Et billede af et vandløb i Thy viser store mængder brune bakteriekolonier, kaldet lammehaler, som er forurenet af det store mejerilandbrug Vestermark. Forureningen spores igen til Vestermark, og det samme landbrug har forurenet vandløbet i 2017 og 2022. Thisted Kommune har problemer med at håndhæve miljøbeskyttelsesloven og dokumentere miljøtilsyn, selv når det samme landbrug forurener år efter år.

På billedet ses store mængder brune bakteriekolonier, kaldet lammehaler, i et vandløb i Thy. Billedet er sendt til Thisted Kommune i marts 2026 af en bekymret borger.

Vandløbet lugtede og der var ingen tegn på liv. Forureningen spores - ligesom i 2017 og i 2022 - endnu en gang til det store mejerilandbrug Vestermark. Ifølge borgeren, havde vandløbet faktisk set sådan ud i godt en måned, og han fortrød nu meget, at han ikke slog alarm tidligere. Illustration: Privat foto.

I Thisted Kommune er der hverken styr på håndhævelsen af miljøbeskyttelsesloven eller på dokumentationen af miljøtilsyn - selv ikke når det samme store landbrug forurener år efter år, lyder det fra ekspert. Problemet er landsdækkende. Gang på gang har landbruget Vestermark brudt miljøloven. Og gang på gang har kommunen været på besøg og ladet landbruget slippe med en officielt løftet pegefinger - en såkaldt indskærpelse.

