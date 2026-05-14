Labours Wes Streeting trækker sig som britisk sundhedsminister

Wes Streeting, den afgåede britiske sundhedsminister, har trukket sig fra posten efter at have mistet tilliden til premierminister Keir Starmers lederskab. Streeting har kritiseret Starmers lederskab og konkluderet, at det ville være æreløst og principløst at fortsætte som minister. Over 100 parlamentsmedlemmer fra Labour har også udtrykt modstand mod en formandskamp.

Labour s Wes Streeting trækker sig som britisk sundhedsminister, da han har mistet tilliden til premierminister Keir Starmer s lederskab. Den nu afgåede sundhedsminister indleder sit brev med at opremse en række områder inden for sundhed, hvor Storbritannien i hans optik står bedre nu, end da han tiltrådte for to år siden.

Det gælder blandt andet borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet og i forhold til, hvor hurtigt ambulancer rykker ud ved tilfælde af hjerteanfald og andet. Disse er alle gode grunde for mig til at blive på posten. Men som du ved fra vores samtale tidligere i denne uge, har jeg mistet tilliden til dit lederskab, og jeg har konkluderet, at det ville være æreløst og principløst at gøre det (blive som minister, red. ), skriver Wes Streeting til Keir Starmer.

Støtter af Streeting har tidligere sagt til det britiske medie The Times, at Streeting forberedte sig på at træde tilbage for at gå efter lederposten i det socialdemokratiske parti Labour. Keir Starmer er under et støt stigende pres, og ifølge BBC har tæt på 90 af Labours parlamentsmedlemmer sagt, at han enten skal trække sig eller fremlægge en tidsplan for sin afgang.

Wes Streeting havde onsdag morgen et kort møde med Keir Starmer, og efter det møde kunne flere medier erfare, at Streeting var klar til at udløse en formandskamp i Labour. Wes Streeting skal nomineres af 20 procent - eller 81 medlemmer - af Labours parlamentsmedlemmer for at udløse et formandsvalg og udfordre Starmer. Men over 100 parlamentsmedlemmer fra Labour underskrev tirsdag en erklæring, hvor de udtrykte modstand mod en formandskamp.

Starmer kom tirsdag aften med en udtalelse, hvor han gjorde klart, at han ikke agter at gå af. Keir Starmer har været formand for Labour siden 2020, og den seneste tid - især efter sidste uges store nederlag i lokalvalg - har der været intern kritik af hans lederskab





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Labour Wes Streeting Keir Starmer Sundhedsminister Tillid Lederskab Formandskamp Intern Kritik Lokalvalg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mens Starmer er presset, mødes han med en potentiale Labour-leder.Mens den britiske premierminister, Keir Starmer, mødtes med sundhedsminister Wes Streeting, opfordrede han ham at gå af. Mødet var kort, og Streeting ignorerede journalisternes spørgsmål. Ifølge The Guardian har Streeting sat sin ambition om øjeblikkeligt at kandidere åbent til posten som Labour-leder på pause.

Read more »

Ekspert frygter politisk borgerkrig i Labour efter Starmers faldEn ekspert frygter, at Starmers fald kan føre til en politisk borgerkrig i Labour, efter at fire af partiets juniorministre forlod deres poster, fordi de mener, at Starmers fortsatte tilstedeværelse som partiets leder er nødvendigt.

Read more »

Wes Streeting Prepares to Depart as Health Minister to Pursue Labour Leadership Bid After Meeting with StarmerBritish Health Minister Wes Streeting prepares to step down from his post to challenge Labour Party leader Keir Starmer, following a short meeting with him on Wednesday, amidst pressure on Starmer and protests from some of the party's members. The Prime Minister Charles III gave the annual State Opening of Parliament, presenting 35 laws and bills to protect energy, defense, and economic security.

Read more »

Britisk fagbevægelse kræver premierminister Starmers afgangDanmarks eneste røde dagblad

Read more »