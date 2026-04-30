Læsø kæmper med stigende oliepriser og privatøkonomiske udfordringer

På Læsø er olie en livsnerve, og de stigende priser som følge af konflikten i Mellemøsten rammer både private og erhverv hårdt. Øboere må justere deres privatbudget, mens erhvervslivet kæmper med at holde regnskabet i balance. Læsø Kommune er Danmarks mindste kommune og afhængig af fossiltunge erhverv som fiskeri og landbrug.

Sejlruten mellem fastlandet og Læsø er ikke blot en transportforbindelse for øboere og turister. Den bærer også en afgørende last: olie. På Læsø er olie en livsnerve, da ingen anden kommune i Danmark har en højere andel af parcelhuse, der varmes op med olie.

I 2026 har 27 procent af øens parcel- og stuehuse et oliefyr, viser tal. Når Hormuzstrædet bliver lukket på grund af krigen i Mellemøsten, og olieprisen stiger, mærker øboerne det direkte. Tobias Johansen, tidligere Venstre-borgmester på Læsø og ejer af BTB Olie, er manden, der fragter olien til øen. Han beskriver, hvordan de stigende priser rammer de mest sårbare borgere.

Når han skal informere ældre, enlige pensionister om, at de skal finde 10-20.000 kroner ekstra om året til opvarmning, gør det ondt. Det er især svært for dem, der ikke kan tjene ekstra eller finde alternative varmekilder. At skifte til en varmepumpe eller andet alternativ kræver en investering på 100-150.000 kroner, hvilket kan være en svær udgift at bære for mange. Majbritt Grønbech, der bor i Vesterø, er en af de mange, der har måttet justere deres forbrug.

Hun fik kun fyldt 300 liter olie på sin tank, fordi priserne er blevet så høje. Hun håber, at olien holder sommeren over, men planlægger at installere en varmepumpe til efteråret. Hun erkender, at hun burde have skiftet fra oliefyr tidligere, men strømpriserne var også høje i 2022, og det ikke bæredygtigt at skifte tanken hver tredje år.

Thomas W. Olsen, kommunens konservative viceborgmester, understreger, at de stigende olieudgifter kommer i en tid, hvor fødevarepriserne også er steget, og renterne er højere. Dette presser privatøkonomien for mange øboere. Læsø Kommune er Danmarks mindste kommune med omkring 1.700 indbyggere. Øen er afhængig af fossiltunge erhverv som fiskeri, landbrug og turisme.

De stigende oliepriser rammer også erhvervslivet hårdt. Thomas Kristiansen, formand for Læsø Fiskeriforening, siger, at brændstof er deres største enkeltudgift, og en stigning på 60 procent gør det svært at holde regnskabet i balance. Han understreger, at fiskeriet er afgørende for øens overlevelse, da 200 af de 1.800 indbyggere er involveret i eller omkring fiskeriet. På Carlsens Hotel, der åbner 1. maj med nye forpagtere, er olie også en vigtig varmekilde.

De stigende priser betyder, at de måske ikke kan ansætte så mange medhjælpere som planlagt, hvilket vil påvirke omsætningen. Dennis Lysgaard fra hotellet understreger, at de høje olieudgifter betyder meget for et lille sted som Læsø





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Midtjysk Boligselskab og Silkeborg Kommune i strid om parkeringspladserMidtjysk Boligselskab og Silkeborg Kommune er uenige om ejerskabet af seks parkeringspladser i Silkeborg midtby. Boligselskabet mener, de har krav på pladserne, mens kommunen bestrider dette. Sagen skal afgøres ved en skelforretning, og boligselskabet er parat til at gå til retten, hvis de taber.

Read more »

Ny mpox-variant og lav smitterisiko i DanmarkEn ny variant af mpox, klade 1b, er blevet registreret i Danmark, men eksperter vurderer lav risiko for ukontrolleret spredning. Særligt mænd der har sex med mænd opfordres til at være opmærksomme. Derudover omtales lønsnyd i en kommune og Kong Charles' holdning til Trump.

Read more »

Økonom peger på tre varer, som bliver dyrereLandets største dagligvarekoncern, Salling Group, varsler nu højere priser i supermarkederne. Det er krigen i Mellemøsten, som er med til at sende priserne i vejret. Ida Marie Moesby, der er forbrugerøkonom i Nordea, peger på tre dagligvarer, som hun forventer, bliver dyrere.

Read more »

Fredericia Kommune overvejer skattestigninger frem for besparelserEn ny rapport viser at Fredericia Kommune overvejer at hæve skatterne, specifikt kommuneskatten og genindføre dækningsafgiften, som et alternativ til besparelser. Forslaget kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og er nu til behandling i byrådet.

Read more »

Djævelens advokat i en tid med stigende krigsfareI en tid med stigende krigsfare og forenklede argumenter om god og ond, er det vigtigt at lege djævelens advokat for at sikre en grundig debat. Historien viser, at magtforholdets ændringer ofte fører til krige, og vi står nu over for en lignende udfordring med krigene i Ukraine og Mellemøsten. Dette debatindlæg argumenterer for, at vi skal udfordre forudindtagede meninger og bruge internationale organisationer som FN til at finde løsninger.

Read more »

Borgere i Thisted Kommune rammes af store prisstigninger på madBorgere på handicapområdet i Thisted Kommune står overfor at betale tusindvis af ekstra kroner for deres måltider. Prisstigningen rammer især dem, der ikke selv kan lave mad, og nogle kan komme til at betale op til 4453 kroner om måneden. Foreningen Lev kritiserer beslutningen, mens kommunen kalder det nødvendigt efter tidligere fejlberegninger.

Read more »