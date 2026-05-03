Lærer dømt efter voldsom reaktion på elevs mobilnægtelse

En lærer på Karise Efterskole er blevet dømt til betinget fængsel efter at have reageret voldsomt, da en elev nægtede at aflevere sin mobiltelefon. Hændelsen inkluderede ifølge anklagemyndigheden et fysisk overfald med bid og halsgreb.

En alvorlig hændelse på Karise Efterskole har resulteret i en fængselsstraf for en tidligere lærer . Episoden, der fandt sted i 2023, udspringer af en konflikt med en elev over aflevering af en mobiltelefon og eskalerede til et niveau, der nu har juridiske konsekvenser.

Ifølge anklagemyndigheden reagerede læreren med vold, idet hun lagde sig oven på eleven, bed ham i benet og påførte ham et halsgreb. Selvom en videooptagelse af hændelsen ikke dokumenterede alle anklagepunkterne, førte den til en dom for ulovlig tvang. Konflikten opstod en aften på Karise Efterskole, en specialefterskole beliggende på Sjælland. Eleven nægtede at aflevere sin mobiltelefon til læreren, hvilket udløste en situation, der hurtigt udviklede sig.

Læreren, en 58-årig kvinde, er ikke længere ansat på skolen. Sagen blev behandlet ved Retten i Næstved, hvor videooptagelsen spillede en afgørende rolle. Optagelsen bekræftede, at læreren lagde sig oven på eleven og fastholdt ham, men den kunne ikke bevise de mere alvorlige anklager om bid og halsgreb. På trods af at læreren nægtede sig skyldig i ulovlig tvang, blev hun alligevel dømt.

Dommen var dog ikke fuldstændig i overensstemmelse med det oprindelige anklageskrift, men fulgte det med visse modifikationer. Den 15. april blev dommen afsagt: syv dages betinget fængsel. En betinget straf betyder, at straffen ikke skal afsones, medmindre den dømte begår ny kriminalitet inden for en bestemt periode. Denne sag rejser vigtige spørgsmål om grænserne for læreres adfærd i konfliktsituationer med elever, især på specialskoler, hvor der ofte er en øget risiko for eskalering.

Det er usædvanligt, at en tilsyneladende simpel uoverensstemmelse om en mobiltelefon kan føre til en fængselsstraf, hvilket understreger alvoren af hændelsen. Sagen har vakt debat om magtforholdet mellem lærere og elever, og om de nødvendige værktøjer og procedurer, der skal være på plads for at håndtere konflikter på en sikker og hensigtsmæssig måde. Karise Efterskole, som en specialefterskole, har sandsynligvis en særlig udfordrende elevgruppe, hvilket kan øge risikoen for konflikter.

Det er afgørende, at skoler har klare retningslinjer for, hvordan lærere skal håndtere situationer, hvor elever nægter at følge instruktioner, og at der er fokus på deeskaleringsteknikker og konfliktløsning. Denne sag understreger også vigtigheden af dokumentation, som det fremgår af brugen af videooptagelsen i retssagen. Det er essentielt, at skoler har systemer til at registrere og analysere hændelser, så man kan lære af dem og forebygge lignende situationer i fremtiden.

Derudover er det vigtigt at sikre, at lærere har adgang til relevant efteruddannelse og supervision, så de er rustet til at håndtere de udfordringer, der kan opstå i arbejdet med elever. Denne dom kan have en afskrækkende effekt på andre lærere, men det er også vigtigt at huske, at de fleste konflikter kan løses uden brug af vold eller tvang. Fokus bør altid være på at skabe et trygt og respektfuldt læringsmiljø for alle elever





