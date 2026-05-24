Lære af vores forfædre for miljøvenligt mad

Madhistorikerne Nina Bauer og Bettina Buhl råder til at genopleve nogle af de fundamentale madhandlinger, der er med til at sikre føden for vore bedsteforeldre. De er overbevist om, at en bedre forståelse af, hvad vi selv kan producere af råvarer vil gøre en forskel for vores mad og klima.

Gyldne gensyn: Vil vi spise mere bæredygtigt og klare en fødevarekrise, så kan vi lære en del af vores forfædre. Sådan lyder det fra madhistorikerne Nina Bauer og Bettina Buhl, der ser tilbage på 15.000 års dansk madhistorie.

I stenalderen kæmpede mennesket for føde med bue og pil, mens vikingerne havde egne husdyr og primært blev kendt for at jage nabolandetes rigdomme med økser og sværd. Under 2. Verdenskrig kom erstatningsvarer på banen, og med kvinderne på arbejdsmarkedet efter krigen, blev lørdagskyllingen sat på bordet. I 2025 er supermarkederne fyldte med muligheder - men hvor længe?

Hvis klimaforandringer eller uro i verden ender med at tømme hylderne i kortere eller længere tid, bør vi måske preppe yderligere end blot at fylde kælderrummet med dåsetomater og flaskevand til få dage. Og skal man følge madhistoriker Bettina Buhls råd, så bør vi her kigge tilbage på vores forfædres dyder





