Løngabet består: Nyuddannede kvinder tjener mindre fra start

En ny analyse fra IDA viser, at nyuddannede kvinder inden for teknologi, it og naturvidenskab starter med en lavere løn end deres mandlige kolleger. Løngabet påvirker livsindkomst og pensionsformue, og kan være svært at rette op på senere i karrieren. Der er fokus på strukturelle udfordringer og løngennemsigtighed.

Kvinder starter med en lavere løn end mænd – og lønforskelle n vokser ikke mindre med tiden. Ligestilling på arbejdsmarkedet er et vigtigt emne, men nye tal viser, at der fortsat er betydelige forskelle mellem kønnene, og de starter allerede fra første dag i arbejdslivet. En analyse baseret på IDAs lønstatistik afslører, at nyuddannede kvinder inden for teknologi, it og naturvidenskab i gennemsnit starter med en månedsløn, der er næsten 1.200 kroner lavere end deres mandlige kollegers.

Disse tal er baseret på svar fra 653 nyuddannede kandidater ansat i den private sektor. Ifølge Malene Matthison-Hansen, forperson for Ansattes Råd i IDA, er denne udvikling hverken ny eller overraskende, men den er stadig bekymrende. ”Det er desværre det samme billede, vi ser gentage sig år efter år. Nyuddannede kvinder træder ind i arbejdslivet med et lønefterslæb. Det har konsekvenser for deres livsindkomst og den pensionsformue, de en dag skal leve af. Vi ved også, at jo større løngabet er i starten af din karriere, jo sværere bliver det at udligne forskellen med tiden. Grundlæggende bør dit køn ikke være afgørende for din startløn,” udtaler hun i en kommentar. Dette billede afspejler en strukturel udfordring, der har været stabil gennem flere år. Forklaringerne findes blandt andet i forventninger og forhandlingsteknikker. Kvinder har ifølge IDA generelt lavere lønforventninger og får mindre ud af lønforhandlinger. Derfor opfordres nyuddannede til at forberede sig grundigt og benytte de værktøjer, der er tilgængelige. Matthison-Hansen fremhæver også større åbenhed omkring løn som en potentiel løsning.” Hvis vi var bedre til at tale åbent om løn, og flere virksomheder også indførte åbenhed om løn, så ville det være hjælpsomt.” Med udsigt til kommende krav om løngennemsigtighed, rejser spørgsmålet sig nu, om denne udvikling endelig kan vendes





