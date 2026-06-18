Løkke og Støjberg i ny ærgerlig strid om ansvar for udvisning af terrordømte Said Mansour

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den tidligere minister Inger Støjberg er kommet i heftig tvist om, hvem der bør tage æren for udvisningen af den terrordømte Said Mansour til Marokko i 2019. Mens Støjberg fremhæver sin egen rolle som minister, påpeger Løkke hendes tidligere afvisning af at deltage i et FN-møde i Marrakesh, som han mener var nøglen til udvisningen. Mansour døde i januar 2024 i et marokkansk fængsel.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har udtalt sig skarpt mod sin tidligere Venstre -kollega og partifælle Inger Støjberg i forbindelse med udvisningen af den terrordømte Said Mansour .

Anledningen er Støjbergs seneste udtalelser, hvor hun har solgt sig selv ansvaret for Mansours udvisning til Marokko i 2019, mens hun var udlændinge- og integrationsminister i Lars Løkke Rasmussens regering. Mansour, der var tidligere dansk statsborger, døde i januar 2024 i et marokkansk fængsel, hvor han sad efter at være blevet udvist.

Støjberg har samtidig kritisert den nuværende regering for ikke at være villig til at udføre lignende udvisninger, som hun kalder ekstremt vigtige, og har udtalt, at medlemmer af Moderaterne ikke ville gøre det. Lars Løkke Rasmussen reagerede på disse påstande ved at pege på, at Støjberg i 2018 som minister afviste at deltage i et FN-topmøde i Marrakesh om en migrationspagten, fordi hun ikke kunne se sig selv som deltager.

På den baggrund tog han selv som statsminister afsted og tilsluttede Danmark pagten. Han underordnede dog, at under dette besøg nåede han til en personlig aftale med den daværende marokkanske udenrigsminister, som senere muliggjorde Mansours udvisning. Udenrigsministeren udtrykker frustration over Støjbergs fortælling og nævner, at hun tidligere ikke ville rejse til Marrakesh, hvilket han finder uretfærdigt at hun nu tager æren for udvisningen.

Således er der opstået en åben konflikt mellem de to tidligere politiske allierede, hvor begge spiller en rolle i den faktiske udvisning, men nu tilskriver æren forskelligt. Begivenhederne har rejst debat om ansvarsfordeling og politisk symbolpolitik i forbindelse med håndtering af terrordømte med dobbelt statsborgerskab





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