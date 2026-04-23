Løkke åbner på klem for Enhedslisten – men fastholder fokus på Frederiksen

Efter udtalelser om, at Danmark ikke har brug for en politik afstemt med Enhedslisten, signalerer Lars Løkke Rasmussen nu en mere åben tilgang til regeringsforhandlingerne. Han understreger dog, at hans primære fokus er at finde en aftale med Mette Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen har tilsyneladende ændret sin holdning til muligheden for en regering til venstre for midten, der er afhængig af støtte fra Enhedslisten . Tidligere udtrykte han tvivl om, hvorvidt Danmark havde brug for en politik, der var dikteret af Enhedslisten s hovedbestyrelse, og antydede dermed en afvisning af en sådan regeringskonstellation.

Denne udtalelse faldt i forbindelse med en debat i Publicistklubben kort efter folketingsvalget. Men efter næsten en måned med langstrakte regeringsforhandlinger, fremstod Løkke med en mere åben tilgang, da han mødtes med Mette Frederiksen (S) på Marienborg til nye forhandlinger. Løkke understregede over for pressen, at han og Moderaterne ikke fokuserer på det parlamentariske grundlag, men derimod på den politik, en kommende regering skal føre.

Han afviser over for TV 2, at han har ændret sin retorik, og hævder, at medierne overfortolker hans udtalelser. Han beskriver situationen som om, at politik er degenereret til noget, han ikke fuldt ud kan forstå, og opfordrer til at læse mellem linjerne i alle udtalelser fra partilederne. Flere kommentatorer, herunder Hans Redder, ser dog Løkkes udmeldinger som en indikation af, at han åbner døren på klem for at undersøge muligheden for et samarbejde med Enhedslisten.

Redder påpeger dog fortsat, at der er store udfordringer med at finde en økonomisk politik, som både Moderaterne og Enhedslisten kan acceptere. Han forventer, at forhandlingerne vil intensiveres i den kommende uge, men understreger, at en ny regering stadig er langt fra at være en realitet. På venstrefløjen har Pelle Dragsted fra Enhedslisten gentagne gange udtrykt sin villighed til at forhandle med Løkke. Han understreger dog, at det kræver kompromisvilje fra alle parter, inklusive Løkke selv.

Løkke insisterer imidlertid på, at fokus ikke ligger på Enhedslisten, men på Mette Frederiksen og hendes ambition om at blive statsminister. Han fastslår, at hans primære opgave er at sikre, at Moderaterne kan stå inde for den politik, der bliver ført, og at det er op til Mette Frederiksen at finde ud af, om det kan bære, og hvem det kan bære med.

Denne udlægning indikerer, at Løkke ser Frederiksen som den primære forhandlingspartner, og at Enhedslisten kun kommer i betragtning, hvis Frederiksen kan sikre sig deres støtte. Spørgsmålet om, hvorvidt en rød-lilla regering med støtte fra Enhedslisten er mulig, forbliver derfor ubesvaret, og afhænger i høj grad af Frederiksens evne til at finde kompromiser, der kan tilfredsstille både Moderaterne og Enhedslisten





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Moderaterne holder sig uden for regeringsforhandlinger – SF og Enhedslisten opfordrer Løkke til at deltageEfter folketingsvalget er der ingen klare flertal, og Moderaterne, med de afgørende mandater, har trukket sig fra regeringsforhandlingerne. SF og Enhedslisten presser nu Lars Løkke Rasmussen for at genoptage forhandlingerne, især omkring velfærdsforliget fra 2006, som er en central stridsspørgsmål.

Read more »

Drone-sag genopstår og presser på for valg: Løkke kritiserer FrederiksenNye dokumenter afslører, at regeringen havde flere udkast til en redegørelse om drone-episoden i Københavns Lufthavn længe før valget, hvilket rejser spørgsmål om åbenhed og troværdighed. Sagen skaber politisk uro og øger presset for et folketingsvalg.

Read more »

Eksperter advarer om kritisk vendepunkt – Løkke presser FrederiksenEksperter melder om en potentielt farlig situation for verdensøkonomien. Lars Løkke Rasmussen kritiserer Mette Frederiksen for manglende fokus på nødvendige reformer og presser hende til at definere en klar politisk kurs for at muliggøre en ny regering.

Read more »

Moderaterne indtræder i regeringsforhandlingerne – Frederiksen afhængig af LøkkeEfter flere dages pause deltager Moderaterne onsdag aften i forhandlinger om at danne en ny regering. Statsminister Mette Frederiksen er afhængig af Lars Løkke Rasmussens støtte, men partiet kræver økonomiske reformer.

Read more »

Løkke tilbage i regeringsforhandlingerne med fokus på økonomisk politikLars Løkke Rasmussen og Moderaterne er genoptaget forhandlingerne om en ny regering, men udtrykker skepsis over Enhedslistens indflydelse på den økonomiske politik. Løkke opfordrer til bredere forhandlinger med Venstre og De Konservative.

Read more »

Regeringsforhandlinger nærmer sig afgørelse – Løkke forlader MarienborgForhandlingerne om en ny regering med Mette Frederiksen som statsminister og støtte fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre er rykket tættere på en konklusion efter et møde på Marienborg. Spændingerne mellem Løkke og Frederiksen er dog stadig til stede.

Read more »