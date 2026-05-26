Løkke afviser afhængighed af Enhedslisten - Joachim B. Olsen analyserer pres og fremtidig centrum‑venstre regering

Joachim B. Olsen forklarer, hvorfor presset på Løkke Rasmussen er anderledes end på Venstre og Det Konservative, og hvad det betyder for de kommende regeringsforhandlinger og den økonomiske politik.

Lars Løkke Rasmussen har tydeligt gjort det klart, at han ikke vil lade sig binde af Enhedslisten , og den seneste analyse fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen kaster lys over, hvorfor dette pres påvirker Venstre og Det Konservative Folkeparti på helt andre vilkår.

Ifølge Olsen er de aktuelle regeringsforhandlinger i en fase, hvor partierne bevæger sig fra at identificere mulige koalitionspartnere til at fastlægge et parlamentarisk grundlag, der kan bære en stabil regering. En central pointe i hans vurdering er, at hvis alle partier sidder ved forhandlingsbordet samtidig, er det et stærkt signal om, at en centrum‑venstre regering er på vej - en udvikling som mange har forudset i længere tid.

Den nye dimension i forhandlingerne handler ikke blot om, hvem der kan levere de nødvendige flertal, men også om, hvilke politiske kompromisser der er acceptable for de enkelte aktører. Løkke har gentagne gange understreget, at han ikke vil blive afhængig af Enhedslisten, og han har endda overvejet muligheden for, at Venstre og Det Konservative kunne danne et parlamentarisk grundlag sammen med Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen forbliver statsminister.

Dette scenarie stiller spørgsmålet, hvorfor Venstre og Det Konservative ikke oplever samme politiske pres som Løkke, når de potentielt kan holde Enhedslisten ude af en regering. Olsen peger på, at forskellen ligger i den tidligere VLAK‑regerings dynamik, hvor Løkke næsten kunne gennemføre hele sin politik, mens den nuværende situation giver ham kun et begrænset rum for at påvirke den samlede politik. Når det gælder den økonomiske politik, forventer Olsen, at Løkke vil sætte sit præg på minimumsniveauet.

Der vil sandsynligvis komme lempelser på mellemskatten og selskabsskatten, som er de mindst kontroversielle tiltag, men de mere ambitiøse borgerlige reformer - som lavere aktieskat eller en markant forøgelse af arbejdsudbuddet med omkring 30.000 nye job - er sværere at få med i den samlede pakke. Kommentatoren er dog ikke bleg for at spekulere på, hvornår den nye regering kan træde sammen.

Et af hans mest markante bud er den 5. juni, en dato som har betydning for Løkke, fordi han stiftede sit parti på denne dag, og som også er grundlovsdag. Selvom dette kan virke som en subtil timing, understreger Olsen, at det ville være et typisk Løkke‑træk at lade datoen falde sammen med den politiske beslutning om at danne en ny regering





