Læger Uden Grænser fyrer 18 medarbejdere efter afsløringer om seksuel udnyttelse i Tchad

18 medarbejdere er afskediget fra Læger Uden Grænser efter en intern undersøgelse, der afslørede seksuel udnyttelse af flygtningekvinder i lejre ved grænsen mellem Tchad og Sudan.

Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser (MSF) har afskediget 18 medarbejdere efter en intern undersøgelse af beskyldninger om seksuel udnyttelse af flygtningekvinder ved den sudanesiske grænse i Tchad .

Det oplyser organisationen ifølge BBC. Overgrebene fandt sted i flygtningelejre, hvor tusindvis af sudanesere havde søgt tilflugt fra borgerkrigen i Sudan. Ifølge undersøgelsen blev unge piger ofte udnyttet, og gerningsmændene tilbød mad eller arbejde i bytte for sex. Undersøgelsen blev igangsat efter at nyhedsbureauet AP havde afsløret flere tilfælde af seksuel udnyttelse.

MSF udtaler, at adfærden er et alvorligt brud på organisationens værdier og ansvar. Vi beklager dybt den skade, der er forvoldt, siger organisationen i en kommentar til AP. De afskedigede medarbejdere er blevet identificeret gennem en omfattende intern efterforskning, og MSF har styrket sine retningslinjer for at forebygge lignende hændelser i fremtiden. Konflikten i Sudan har drevet over en million mennesker på flugt til nabolandet Tchad, hvor forholdene i lejrene er ekstremt pressede.

Manglen på mad, vand og sikkerhed gør kvinder og børn særligt sårbare over for udnyttelse. MSF arbejder i området for at yde sundhedshjælp, men skandalen viser, at selv hjælpeorganisationer kan bidrage til den sårbarhed, de skal afhjælpe. Organisationen har lovet at gennemgå alle sine procedurer og sikre, at ofrene får den nødvendige støtte





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Læger Uden Grænser Seksuel Udnyttelse Flygtninge Tchad Sudan

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