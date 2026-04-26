Kys og forvirring på 'Hotel romantik': Aftale og uventet kys fra Buller

Kemi mellem Jena og Halli udfordres af Bullers uventede kys i 'Hotel romantik'. En aftale blev indgået for at sikre mulighed for at lære andre deltagere at kende.

Der var en tydelig forbindelse og god kemi mellem Jena Krogslykke og Halli Sigvaldason i seneste afsnit af ‘Hotel romantik’, men situationen blev kompliceret da Buller uventet indtog scenen med et kys.

Halli afslører nu, at der var en aftale på spil. I ugens episode af DR-programmet ‘Hotel romantik’ fortsatte den spirende romance mellem Jena Krogslykke og Halli Sigvaldason, hvilket resulterede i flere intime øjeblikke og kys i hytten. Jena beskriver oplevelsen som meget positiv, hvor de begge åbnede op og kom tæt på hinanden både fysisk og følelsesmæssigt.

Hun understreger, at hun ikke er typen, der kaster sig ud i noget med hvem som helst, men at der var en særlig forbindelse med Halli, der tillod ærlige samtaler og nærvær. »Vi holdt i hånd og kyssede, og vi snakkede en del. Jeg går ikke rundt og kysser alle og enhver, men der var tid til at være nærværende og snakke om livet,« udtaler Jena Krogslykke.

Efter denne tætte stund var Jena ikke aktivt på udkig efter andre potentielle partnere, da hun følte sig tilfreds med den forbindelse, hun havde etableret med Halli. Hun erkender dog, at tingene udviklede sig hurtigt, og at hun var nysgerrig på at lære de andre deltagere bedre at kende. »Jeg var ikke åben for nogle andre, for Halli og jeg matchede godt og havde hyggelige snakke, så der var ingen kurre på tråden eller lumske tanker eller noget.

Jeg var ikke på udkig, men det var spændende at møde de andre som mennesker,« forklarer hun. Halli Sigvaldason bekræfter Jena’s følelser og tilføjer, at han også følte sig tryg og sikker i hendes selskab. Han understreger, at han ikke er typen, der spiller på flere heste, og at han foretrækker at fokusere på én person ad gangen.

»Jeg ville jo frygteligt gerne snakke med alle de andre, men jeg havde det sådan, at der allerede var et stærkt bånd mellem os, og jeg spiller ikke på flere heste, det har jeg aldrig gjort,« siger Halli Sigvaldason. For at sikre, at de begge havde mulighed for at interagere med de andre deltagere, indgik Jena og Halli en aftale inden paintball-aktiviteten, der skulle afgøre, hvem de skulle spise middag med.

»Vi aftalte, at jeg ikke skulle skydes af hende, for vi gerne ville have mulighed for at snakke med andre, og vi ikke skulle sidde lårene af hinanden,« forklarer Halli. Aftenens date-seance førte Jena sammen med 67-årige Buller, og de to fandt hurtigt en god tone. Jena beskriver deres kemi som venskabelig og hyggelig, da de delte fælles erfaringer med at bo i Vejle.

»Buller og mig kommer fra samme by, og har nogle fælles oplevelser med at bo i Vejle, så det var rent og skær venskabeligt og hyggeligt. Der opstod slet ikke amoriner eller andet,« forsikrer Jena Krogslykke. Halli følte sig på et tidspunkt kaldet til at afbryde samtalen mellem Jena og Buller, ikke af jalousi, men for at skabe lidt mere liv i selskabet.

»Jeg ville sætte lidt fut i selskabet og gik hen og gav Jena et kys - også for at markere over for Buller,« forklarer Halli Sigvaldason med et smil. Mens Halli var på toilettet, overraskede Buller Jena med et lille kys, men Jena lagde ikke meget i det. »Det lille kys var meget venskabeligt. Det kom bare og der var slet ikke nogle følelser i det.

Men det blev fanget meget hurtigt af kameraerne,« griner Jena. Selvom episoden er med i programmet, havde den ikke stor betydning for Jena, før hun så den på tv. »Der var intet i det, men det er sådan, det er.

« Hun tilføjer, at hun satte pris på Hallis initiativ til at kysse hende. Buller bekræfter, at kysset var spontant og uden dybere mening. »Det skete egentlig ret spontant i øjeblikket. Der var god stemning og grin, og for mig var det bare et let, venskabeligt kys – ikke noget jeg sad og planlagde.

Vi havde en afslappet stemning, så det føltes ærligt talt bare naturligt,« skriver Buller i sit svar





