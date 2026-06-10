Kvinderne i nyhederne: fra mikrobageri til politi og Forsvaret

En kvinde har valgt at lukke sit mikrobageri og vende tilbage til livet som lønmodtager. Fem mænd stjal varer for 4400 kroner i Rema 1000 i Halgård, inden de tog flugten fra stedet i en bil. Politiet fandt senere bilen, som tyvene var smuttet fra dagligvareforretningen i, på Østerbrogade i Holstebro. Efterfølgende fandt politiet også tre af de fem tyve. To af dem blev anholdt i Lystanlægget, mens den tredje blev anholdt i udgangen af byen. Politiet oplyser, at man kender identiteten på de sidste to mænd, som kan se frem til at modtage en sigtelse. Forsvarskommandoen har nu afsluttet gravearbejdet ved den gamle Nato-bunker ved Finderup ved for Viborg. Til gengæld er det stadig uvist, om der er - eller har været - planer om at genåbne bunkeren, der blev lukket i 2013. En 36-årig mand fra Viborg faldt i søvn bag rattet og kørte over i modsatte vejbane, hvor han ramte en bil, som en 18-årig kvinde fra Hobro sad i. Manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven. En kvinde har været særlig rådgiver for Løkke, før hun blev folketingsmedlem. I den rolle har hun haft et særligt fokus på Løkke som leder for et regeringsparti, og hun sad dermed med til alle de vigtige beslutninger i den daværende SVM-regering.

En kvinde er irriteret, fordi en af vejene hen til hendes forretning blev spærret uden varsel, men tirsdag eftermiddag mødtes hun med flere parter i sagen.

Viborg Kommune fraråder i øjeblikket badning på Ulbjerg Strand, da der er sket en overskridelse af e. coli i en måling. Kommune har taget yderligere en prøve, som man nu afventer et svar på. Indtil der foreligger et svar på denne, anbefaler kommunen altså borgere at undlade at bade ved stranden. En kvinde har valgt at lukke sit mikrobageri og vende tilbage til livet som lønmodtager.

I to år udlevede hun sin drøm og drev et succesfuldt mikrobageri, men valgte at lukke og vende tilbage til livet som lønmodtager. Fem mænd stjal varer for 4400 kroner i Rema 1000 i Halgård, inden de tog flugten fra stedet i en bil. Politiet fandt senere bilen, som tyvene var smuttet fra dagligvareforretningen i, på Østerbrogade i Holstebro. Efterfølgende fandt politiet også tre af de fem tyve.

To af dem blev anholdt i Lystanlægget, mens den tredje blev anholdt i udgangen af byen. Politiet oplyser, at man kender identiteten på de sidste to mænd, som kan se frem til at modtage en sigtelse. Forsvarskommandoen har nu afsluttet gravearbejdet ved den gamle Nato-bunker ved Finderup ved for Viborg. Til gengæld er det stadig uvist, om der er - eller har været - planer om at genåbne bunkeren, der blev lukket i 2013.

En 36-årig mand fra Viborg faldt i søvn bag rattet og kørte over i modsatte vejbane, hvor han ramte en bil, som en 18-årig kvinde fra Hobro sad i. Manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven. En kvinde har været særlig rådgiver for Løkke, før hun blev folketingsmedlem. I den rolle har hun haft et særligt fokus på Løkke som leder for et regeringsparti, og hun sad dermed med til alle de vigtige beslutninger i den daværende SVM-regering.





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