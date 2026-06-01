Kvinder med fremmede celler lever længere end mænd

Forskere har fundet, at kvinder med fremmede celler med det mandlige Y-kromosom i blodet lever længere end mænd. Det er sandsynligt, at kvinder med Y-kromosom i blodet også lever længere end kvinder uden disse celler.

Forskere har flere bud på, hvorfor det er tilfældet. Giver det et længere liv, hvis du har født en dreng? Det er der noget, der tyder på. Bærer kvinder et drengefoster, kan de modtage celler med Y-kromosomer.

Mange kvinder beholder et lille antal af fosterets celler i blod, væv og/eller organer, hvor de lever videre og kan findes årtier senere - måske endda resten af livet. Resultaterne tyder desuden på, at hormonbehandling i overgangsalderen og tobaksforbrug giver en lavere sandsynlighed for Y-kromosom i blodet - måske fordi begge dele påvirker immunforsvaret. Kvinder med fremmede Y-kromosom celler i blodet lever som nævnt 1,6 år længere end mænd eller kvinder uden de fremmede celler.

Det svarer dog til, at 'tempoet' for dødstilfælde - det, vi kalder dødsraten - er halvt så højt for kvinder med Y-kromosom i blodet sammenlignet med mænd. Med andre ord: Når vi fulgte personerne i undersøgelsen fra de var midt i 50'erne og cirka 20 år frem, var der dobbelt så mange mænd, der døde i perioden, som kvinder med de fremmede celler i blodet.

Måske studser du over, at det ser ud som om, at kvinder uden de fremmede celler også lever længere end mænd (0,71 år). Det resultat er dog for statistisk usikkert til at konkludere noget, mens de 1,64 år er statistisk sikkert. Måske tænker du også: Hov, danske kvinder lever da mere end 1,64 år længere end danske mænd. Den del forklarer vi i faktaboksen herunder.

Overlevelseskurver for mænd (blå, 1.000 personer), kvinder med fremmede celler med Y-kromosom i blodet (grøn, 544 personer) og uden (rød, 222 personer). Hver gang en person dør, dykker kurven tilsvarende den andel, personen udgjorde i sin gruppe





