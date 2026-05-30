Kvinder holder sig væk fra skydebaner - fordi mændene er for meget

En dansk jagtforening har opdaget, at kvinder holder sig væk fra skydebaner, fordi de oplever uønsket mandlig indblanding. De har derfor oprettet en dameskydning, hvor kvinder kan skyde ubekymret.

Malene Lykke var blandt de kvinder, der meldte sig til dameskydning i Ølstrup Sogns Jagtforening. Hun havde ikke fået brugt sit jagttegn i 35 år, men da hun så invitationen til dameskydning, tog hun chancen og meldte sig til. Tidligere havde hun været på skydebane med sin mand og søn, men der oplevede hun, at mændene kom med velmente råd, der faktisk havde den modsatte effekt.

Malene Lykke følte sig dårligere end andre og mente ikke, hun var lige så god som mændene. Mette Lange Andersen har også oplevet at være ene kvinde til jagt og skydetræninger. Hun mente, at mændene i jagtkulturen kunne være belærende over for kvinder på skydebanen, men at kvinderne holdt sig væk fra skydetræninger, selvom der var kvindelige jægere i lokalområdet. Ølstrup Sogns jagtforening har derfor oprettet dameskydning, hvor kvinder kan skyde ubekymret og få vejledning og godt til ganen.

Instruktør og næstformand i jagtforeningen, Rune Ahlers, fastslår, at kvinderne er lige så dygtige som mændene og at de vil gerne have kvinderne ud på skydebanerne





