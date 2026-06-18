Kvinder fra 'Gift ved første blik' kritiserer programmet for ikke at informere dem om partneres kriminelle fortid

En række kvinder fra det australske udgave af 'Gift ved første blik' kritiserer programmet for ikke at informere dem om deres partneres kriminelle fortid. Kvinderne følte sig utrygge og ubeskyttede, da de fandt ud af, at deres mænd havde pletter på deres straffeattester.

En række kvinder fra det australske udgave af 'Gift ved første blik' kritiserer programmet for ikke at informere dem om deres partneres kriminelle fortid . Kvinderne følte sig utrygge og ubeskyttede, da de fandt ud af, at deres mænd havde pletter på deres straffeattester.

En af kvinderne, Sierah Swepstone, mener, at producenterne bør have informeret dem om deres partneres fortid før de blev gift. Hun mener, at kvinderne burde have muligheden for at vælge, om de vil giftes med mænd, der har en kriminel baggrund. BBC har fundet ud af, at fire mænd fra det australske program har domme bag sig for blandt andet vold og narkokriminalitet.

Channel 9 og Endemol Shine Australia, der producerer og viser programmet, har skrevet et samlet svar til BBC, hvor de understreger, at de har 'stærke protokoller' på plads for at sikre deltagernes sikkerhed og velbefindende. De oplyser også, at de ikke er deres praksis at dele information om partnerens personlige baggrund med den, de bliver matchet med.

Australske medier har også beskrevet sagerne, og politiet har sat gang i efterforskning efter en deltager, der over for programmets parterapeut erkendte, at han havde slået hul i væggen i vrede under et skænderi med sin partner. Den danske version af 'Gift ved første blik' adskiller sig en del fra, hvordan det ser ud andre steder, påpeger Anne Garlichs, chef for ekstern tv i DR. Hun forklarer, at deltagerne gennemgår en omfattende casting- og screeningproces, hvor de skal gennem samtaler, vurderinger og personlighedstest med blandt andet psykologer.

Det gøres for at finde frem til deres motivation og præferencer for at deltage, men også for at finde ud af, om der gemmer sig ekstrem eller afvigende adfærd under overfladen, som de skal undgå. Man indhenter også straffeattester på deltagerne, men er endnu ikke stødt på nogen med en kriminel baggrund. Anne Garlichs forklarer, at man vil se situationen an, hvis det sker i fremtiden.

Hele formålet er jo at skabe de bedste betingelser for, at kærligheden kan spire og gro





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Gift Ved Første Blik Kriminelle Fortid Programmet Kritik Kvinder

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