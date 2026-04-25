Kvinde tilkendt erstatning efter misbrug af CPR-nummer i fagforening

En kvinde har vundet en sag ved byretten i Esbjerg og fået tilkendt 10.000 kroner i erstatning, efter hendes CPR-nummer blev misbrugt til en indmeldelse i Det Faglige Hus. Dommen er en af de første af sin slags og sætter fokus på erstatningskrav ved misbrug af personfølsomme oplysninger.

Denne dom er en af de første af sin slags i Danmark, og den sætter fokus på erstatningskrav i sager om misbrug af personfølsomme oplysninger, specifikt CPR-numre. Sagen illustrerer de potentielle konsekvenser, når CPR-numre ikke behandles med tilstrækkelig sikkerhed og omtanke. Kvinden oplevede betydelig psykisk belastning som følge af misbruget, hvilket retten har lagt vægt på ved fastsættelsen af erstatningen.

Hun beskrev at have oplevet angst og paranoia, og at have følt sig utryg i sin egen hverdag, hvilket retten vurderede som en væsentlig skade. Dommen understreger vigtigheden af, at virksomheder og organisationer har robuste sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte borgernes CPR-numre. Det er ikke tilstrækkeligt blot at indsamle oplysningerne; der skal også være klare procedurer for, hvordan de opbevares, anvendes og beskyttes mod misbrug.

Sagen rejser spørgsmål om, hvorvidt fagforeninger og andre organisationer bør have adgang til CPR-numre i forbindelse med indmeldelse, og om der bør stilles skærpede krav til sikkerheden omkring disse oplysninger. Kritikere har påpeget, at brugen af CPR-nummer som en form for adgangskode er problematisk, da det er en offentlig tilgængelig oplysning, der let kan misbruges.

De argumenterer for, at der bør anvendes mere sikre metoder til identifikation, såsom MitID eller fysisk underskrift, især når der er tale om transaktioner eller handlinger, der har juridisk betydning. Det er også relevant at diskutere, hvilken rolle tilsynsmyndighederne bør spille i forhold til at sikre, at virksomheder og organisationer overholder gældende lovgivning om databeskyttelse og personsikkerhed. Sagen har vakt opmærksomhed i fagforeningsverdenen, hvor flere har udtrykt bekymring over, at misbrug af CPR-numre kan skade branchens omdømme.

Det er afgørende, at fagforeningerne tager affære og implementerer effektive sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge lignende hændelser i fremtiden. Dette kan omfatte skærpede krav til medarbejdernes adgang til CPR-numre, regelmæssige sikkerhedstjek og opdatering af IT-systemer. Derudover er det vigtigt at informere medlemmerne om risikoen for misbrug af CPR-numre og give dem råd om, hvordan de kan beskytte sig selv.

Dommen fra byretten i Esbjerg kan potentielt bane vejen for flere erstatningssager i fremtiden, hvis andre borgere har oplevet lignende misbrug af deres CPR-numre. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og organisationer tager sagen alvorligt og træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte borgernes personfølsomme oplysninger. Kvinden i sagen beskrev, at hun i månedsvis efter misbruget oplevede en følelse af at blive forfulgt og at se 'spøgelser', hvilket understreger den alvorlige psykiske belastning, som sådanne hændelser kan medføre. Retten lagde vægt på denne psykiske påvirkning ved fastsættelsen af erstatningen





