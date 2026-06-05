Kvinde sigtet for dobbeltdrab efter knivstikkeri i Frederikshavn skolegård

En 34-årig mand er dræbt i et knivstikkeri i Frederikshavn. En kvinde er sigtet, men løsladt. To andre er anholdte. Offeret er en 16-årig dreng, der er alvorligt såret. Politiet undersøger sagens omstændigheder.

I Frederikshavn er en kvinde sigtet for grov vold med døden til følge, efter at en 34-årig mand blev stukket med kniv i en skolegård mandag.

Manden kunne ikke reddes. Kvinden blev oprindeligt anholdt få timer efter dødsfallet, men blev løsladt grundet manglende mistanke. To andre personer er sigtede i sagen, og de bliver anholdt i op til 72 timer ved hjælp af en såkaldt opretholdelse af anholdelse, hvis der ikke er tilstrækkelige grundlag for varetægtsfængsling. Dette tillader, at de sigtede fremstilles i grundlovsforhør inden for denne tidsramme.

Offeret, en 16-årig dreng, blev stukket i ryggen og fik punkteret en lunge, men er uden for livsfare. Politiet arbejder aktivt på sagen og opfordrer til, at forældre er mere opmærksomme på, hvad deres børn laver, når de er ude i byen, som en del af en bredere indsats for at forhindre ungdomsskydninger og vold





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