Kværkeudbrud kaster skygge over ridesporten – nye forholdsregler indføres ved stævne på Vilhelmsborg

Et udbrud af kværke hos ponyer på Vilhelmsborg har ført til karantæne af over 100 heste. Arrangørerne af det kommende Kr. Himmelfartsstævne har indført skærpede forholdsregler for at forhindre smittespredning.

Bekymring og øgede forholdsregler præger ridesporten i Danmark efter udbrud af kværke hos ponyer på Vilhelmsborg . Forleden blev det bekræftet, at to ponyer, der deltog i et ridestævne på Vilhelmsborg uden for Aarhus, er blevet smittet med kværke , en smitsom bakteriel infektion.

Denne konstatering førte øjeblikkeligt til omfattende karantæneprocedurer, hvor mere end 40 heste, der deltog i det samme stævne, blev isoleret for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Samtidig blev 60 heste fra et ridecenter i Viborg også sat i karantæne, da de potentielt kunne være blevet eksponeret for smitten. Kværke er kendt for at forårsage feber, næseflåd og hævede lymfeknuder hos heste, og selvom dødsfald er sjældne, udgør sygdommen en alvorlig trussel mod hestens sundhed og velfærd.

Udbruddet har rejst spørgsmål om sikkerhedsforanstaltninger ved ridestævner og nødvendigheden af at skærpe overvågningen for smitsomme sygdomme i hestemiljøet. Trods den aktuelle situation med kværkeudbruddet, er der planlagt et nyt ridestævne på Vilhelmsborg på Kr. Himmelfartsdag, den 14. maj. Stævnet, der bærer navnet 'Kr.

Himmelfartsstævne 2026', arrangeres af ASKA Stævne, og arrangørerne har reageret proaktivt på den seneste smittehændelse ved at implementere en række ekstra forholdsregler for at minimere risikoen for yderligere spredning. Disse forholdsregler omfatter obligatorisk temperaturmåling af alle deltagende heste i perioden fra den 29. april og frem til stævnets start. Rytterne skal nøje registrere temperaturmålingerne i et skema, der vil blive tilsendt via e-mail.

Derudover understreges det kraftigt, at alle ryttere skal underskrive og overholde en tro- og loveerklæring, der bekræfter, at deres heste ikke har udvist tegn på smitsom sygdom i de seneste tre uger før stævnet, og at de ikke har været i kontakt med heste, der er smittede eller mistænkes for at være smittede. Denne erklæring er et centralt element i bestræbelserne på at sikre et sikkert og sundt stævnemiljø for alle deltagere.

ASKA Stævne har kommunikeret disse forholdsregler tydeligt til rytterne via et opslag på Facebook, og de opfordrer alle til at samarbejde og følge retningslinjerne nøje. Efter det første udbrud af kværke på Vilhelmsborg udtalte Johnny Hansen, stævnearrangør, til TV2 Østjylland, at sygdomme er en konstant bekymring i ridesporten, og at man altid skal være forberedt på at håndtere potentielle smitteudbrud.

Han understregede vigtigheden af at have robuste procedurer på plads for at identificere og isolere smittede heste hurtigt, samt at informere og vejlede rytterne om forebyggende foranstaltninger. Den aktuelle situation med kværkeudbruddet har igen sat fokus på behovet for øget opmærksomhed omkring hygiejne og smittekontrol i ridesporten. Det er afgørende, at ryttere og ridecentre er proaktive i deres overvågning af hestenes sundhed og rapporterer eventuelle tegn på sygdom til en dyrlæge med det samme.

Derudover er det vigtigt at følge de anbefalede vaccinationsprotokoller og at undgå unødvendig kontakt mellem heste fra forskellige steder. Den danske ridesportsorganisation arbejder løbende på at udvikle og implementere retningslinjer for smitteforebyggelse, og de samarbejder med dyrlæger og andre eksperter for at sikre, at der er de bedst mulige foranstaltninger på plads for at beskytte hestene mod smitsomme sygdomme.

Den øgede opmærksomhed og de skærpede forholdsregler er et vigtigt skridt i retning af at minimere risikoen for fremtidige udbrud og sikre en sund og sikker ridesport for alle





