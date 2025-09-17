Kunstig intelligens kan forudsige fremtidige sygdomme

Et nyt studie med dansk deltagelse viser, at kunstig intelligens kan forudsige, hvilke sygdomme folk kan få op til 20 år frem i tiden.

Fremtidens læger kan bruge kunstig intelligens til at se 20 år ind i din fremtid, viser nyt studie med dansk deltagelse.

Får du eller en af dine nærmeste kræft, gigt, blodforgiftning eller andre sygdomme i løbet af de næste 20 år, der netop er publiceret i Nature, viser i hvert fald, at det er teknisk muligt at forudsige, hvilke sygdomme folk bliver ramt af. Forskerne bag har skabt en ny algoritme baseret på kunstig intelligens, der med høj sandsynlighed kan forudsige, hvilke diagnoser ud af 1.000 forskellige en person får i fremtiden. »Det er superspændende og meget lovende, at man se hvordan man på denne nye måde kan bruge kunstig intelligens til at forebygge sygdomme og forbedre folkesundheden,« siger professor Sune Lehmann fra Afdeling for Anvendt Matematik og Computervidenskab på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). »Forskerne har bygget en kæmpe model, som kan se sammenhænge, man ikke kendte i forvejen,« tilføjer professoren, som ikke har været involveret i studiet, men har læst det for Videnskab.dk. I studiet præsenterer danske og britiske forskere en prototype på en AI-model, der fungerer efter samme princip som ChatGPT og andre af de sprogmodeller, der er kommet frem i de senere år. Modellen, som hedder Delphi-2M, har de trænet til at forudsige sygdomme på helbredsdata fra mere end 400.000 briter. Den har også fået info om briternes køn, etnicitet, BMI, alder samt tobak- og alkoholforbrug. De mange træningsdata har gjort algoritmen i stand til at genkende sygdomsmønstre og lave statistiske forudsigelser 20 år frem i tiden. »Det er epokegørende, at en AI-model kan analysere så mange sygdomme samtidigt og genkende deres relation til hinanden,« siger den danske professor Søren Brunak, der har været med til at udvikle og teste Delphi-2M. »Men i gennemsnit er den ret imponerende, især taget i betragtning at den skal vælge mellem 1.000 sygdomme hver gang,« siger Søren Brunak, der er leder af Københavns Universitets Afdeling for Sundhedsdataforskning og AI. Modellen er ifølge studiet bedst til at forudsige diagnoser, der har klare og konsistente sygdomsmønstre. Det kan ifølge forskerne være visse typer kræft, hjerteanfald og septikæmi, som er en form for blodforgiftning.Modellen er dårligere til at forudsige tilstande som psykiske lidelser eller graviditetssygdomme, der afhænger af uforudsigelige livsbegivenheder. Delphi-2M er dog bedre end de nuværende modeller og metoder, der er udviklet til at forudse sygdom. Det viser tests, der involverer næsten 2 millioner danskere. Forskerne har nemlig målt Delphi-modellens præcision ved at sammenligne dens forudsigelser med oplysninger om, hvilke sygdomme 1,9 millioner danskere mellem 50 - 80 år reelt har haft i deres patientforløb. en stor biobank. Derudover har de testet den på dansk data, der er opbevaret i nationale registre. De danske sundhedsregistre er unikke på verdensplan, fordi de indeholder over 45 års data om hele befolkningen. Forskerne har blandt andet hentet data fra det danske patientregister, som har information om danskernes indlæggelser og dødsårsager i det seneste 47 år. De har testet modellens forudsigelser ved at sammenligne dem med, hvilke sygdomme 1,9 millioner danskere, der var mellem 50 og 80 år gamle i 2016, har haft. De britiske helbredsdata kommer fra en britisk biobank - UK Biobank - der indeholder oplysninger om 500.000 briters sygdomme og helbred. De 500.000 briter er rekrutteret bredt i Storbritannien mellem år 2006 og 2010. Der kommer dog til at gå et stykke tid, før du måske kan gøre dig forhåbninger om at gå til lægen og få kortlagt dine fremtidige sygdomme af kunstig intelligens. Og det bliver næppe Delphi-2M, der kommer til at udføre opgaven. Modellen er nemlig endnu ikke bygget til at blive brugt i praksis. Det er en prototype, der demonstrerer, at det kan lade sig gøre at bruge AI-teknologien til at forudsige sygdomme og deres relation til hinanden. Delphi-M2 er ikke klar til brug, blandt andet fordi de data, den er trænet på, ikke dækker en bred og repræsentativ del af befolkningen. Modellen vil derfor ikke virke lige så godt for lande hvor borgerne har en helt anden etnicitet, eller et helt andet sundhedssystem end det offentlige i Danmark og Storbritannien, forklarer Sune Lehmann: »Det er også vigtigt at overveje nøje, hvordan sådan en model skal implementeres, og hvordan man skal formidle dens forudsigelser,« siger professoren. Forskerne bag studiet håber, at teknologien på sigt kan hjælpe læger med at skræddersy forebyggelse til den enkelte patient. Herunder lave målrettede screeninger og give den bedst mulige behandling af et stigende antal ældre patienter, der lider af flere sygdomme samtidi





Videnskab.dk

