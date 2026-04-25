Kunstig intelligens genskaber 3D-billede af Holstebro-kvinde 58 år efter hendes død

Et dansk institut har ved hjælp af kunstig intelligens genskabt et 3D-billede af den fremtrædende erhvervskvinde Karoline Poulsen. Busten skal stå som statue i Holstebro og er et skridt mod at øge repræsentationen af kvinder i det offentlige rum.

58 år efter hendes død er en bemærkelsesværdig teknologisk bedrift blevet realiseret: et dansk institut har genskabt et tredimensionelt billede af den fremtrædende erhvervskvinde Karoline Poulsen ved hjælp af kunstig intelligens.

Dette projekt er ikke blot en hyldest til en vigtig personlighed i Holstebros historie, men også et skridt mod at adressere den historiske underrepræsentation af kvinder i offentlige monumenter. I en tid, hvor statuer ofte domineres af mandlige figurer, søger Alexandra Instituttet at ændre dette billede ved at give en markant kvindelig skikkelse nyt liv gennem avanceret teknologi.

Alexandra Instituttet, en virksomhed specialiseret i IT-løsninger, har taget fat på udfordringen med at skabe en visuel repræsentation af Karoline Poulsen baseret på et begrænset antal historiske fotografier. Karoline Poulsen var en drivkraft i Holstebros kulturelle liv, idet hun startede sin karriere som konditor og senere opnåede betydelig succes, hvilket førte til købet af den prestigefyldte palæejendom på Store Torv. Hendes indflydelse strakte sig langt ud over hendes forretningsmæssige bedrifter, og hun efterlod sig et varigt aftryk på lokalsamfundet.

Projektet har involveret en kompleks proces, hvor kunstig intelligens er blevet anvendt til at overvinde de udfordringer, der er forbundet med at rekonstruere et tredimensionelt billede fra gamle, ofte grynede og i dårlig stand værende fotografier. Jesper Gaarsdal, senior AI-specialist hos Alexandra Instituttet, forklarer, at holdet bag projektet har udnyttet kunstig intelligens til at generere en 360-graders video af Karoline Poulsen, hvilket har muliggjort en visuel repræsentation af hende fra alle vinkler med konsistent tøj, lyssætning og frisure.

Denne innovative tilgang har gjort det muligt at kompensere for variationerne i de originale fotografier, der var taget over flere årtier og under forskellige forhold. Den genererede 360-graders video blev efterfølgende brugt som input til en 'image-to-3D' model, der kunne sammensætte de forskellige billeder til en sammenhængende tredimensionel model. Resultatet er en buste af Karoline Poulsen, der er blevet 3D-printet og planlægges støbt i bronze, hvilket vil give hende en permanent plads i Holstebros bybillede.

Processen med at genskabe Karoline Poulsens billede har været grundig og omhyggelig. Holdet bag projektet har løbende sammenlignet den 3D-printede model med de tilgængelige profil- og frontbilleder for at sikre nøjagtigheden af portrættet. Derudover har de konsulteret personer, der kendte Karoline Poulsen personligt, for at validere resultatet og sikre, at det afspejler hendes udseende og personlighed.

Jesper Gaarsdal understreger, at feedbacken fra disse kilder har været positiv, og at de har bekræftet, at modellen er et vellignende portræt af Karoline Poulsen. Udover den teknologiske bedrift er projektet også motiveret af et ønske om at fremme ligestilling og repræsentation i det offentlige rum. Alexandra Instituttet ønsker at bidrage til at øge antallet af statuer af kvinder i bybilledet, og dermed anerkende de mange kvinder, der tidligere har været underrepræsenteret i historien og kulturen.

Denne buste af Karoline Poulsen er således ikke blot en hyldest til en enkelt person, men også et symbol på en bredere bevægelse mod en mere inkluderende og repræsentativ offentlig sfære. Teknologien bag projektet er fascinerende og åbner op for nye muligheder for at bevare og genoplive historiske personligheder.

Muligheden for at genskabe en person, der ikke længere er i live, i 3D er en bemærkelsesværdig præstation, der kan have stor betydning for fremtidige projekter inden for historie, kunst og kultur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Knivstikkeri i Holstebro fører til grundlovsforhør – og andre jyske nyhederEn 27-årig mand anholdt efter knivstikkeri i Holstebro. Samtidig er FC Midtjylland på Superligaens førsteplads, og Silkeborg oplever strømafbrydelser.

Read more »

Apple og AI: Innovation eller aktionærværdi?En analyse af Apples fremtidige strategi under nyt lederskab, med fokus på kunstig intelligens og balancen mellem innovation og aktionærværdi. Artiklen undersøger Tim Cooks arv og de udfordringer, Apple står over for i en verden, hvor AI bliver stadig vigtigere.

Read more »

Indbrud hos kendt restaurant: Tyve slap afsted med helt særlig genstandFor en lille måneds tid siden havde Restaurant JA i Holstebro indbrud. Nu deler politiet, hvad der blev stjålet.

Read more »

Lækkede informationer fra forhandlingerne: Nu sender Mette Frederiksen skarp stikpille til Troels Lund PoulsenMette Frederiksen sender skarp stikpille til Troels Lund Poulsen.

Read more »

Fra grynet fotografi til 3D-model: Sådan blev glemt kvinde vækket til live med AI58 år efter hendes død har et dansk institut genskabt 3D-billedet af en prominent erhvervskvinde ved hjælp af kunstig intelligens.

Read more »