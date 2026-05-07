Kunstens radikale spejl: Fra performance til kønspolitiske gobeliner

En dybdegående analyse af den aktuelle kulturscene i Danmark med fokus på Marina Abramović, lydkunst og kvindelige kunstneres historiske kamp for anerkendelse.

Mange af tidens store operahuse befinder sig i en brydningstid, hvor der er et mærkbart ønske om at modernisere klassikerne for at gøre dem mere acceptable for et moderne publikum.

Dette viser sig ofte ved, at man forsøger at redde de kvindelige hovedkarakterer fra deres traditionelle og uundgåelige død i slutningen af stykkerne. Man ønsker at give kvinden agens og overlevelse, men spørgsmålet er, om dette i virkeligheden er en bjørnetjeneste over for værkerne. Ved at fjerne tragedien risikerer man at udvande den emotionelle slagkraft og den rå styrke, der ligger i den uundgåelige undergang.

I skarp kontrast til denne tendens finder vi den radikale performancekunstner Marina Abramović, der i Cisternernes fugtige, mørke og ekkoende dyb gør det stik modsatte. Her dør hun igen og igen i en mesterlig iscenesættelse, der ikke søger frelse eller en lykkelig slutning, men i stedet konfronterer publikum med selve forgængeligheden.

Det er en oplevelse, der minder os om, at der er en særlig sandhed i det uundgåelige, og at kunstens rolle ikke altid er at trøste, men nogle gange at rive tæppet væk under os. København kan i perioder føles kulturelt forudsigelig, men i disse uger er byen centrum for nogle af de mest interessante og udfordrende kulturelle eksperimenter. Det ses tydeligt, når to store kulturinstitutioner kæmper om byfolkets opmærksomhed ved at bruge Marina Abramović som det helt store trækplaster.

Det er måske mest overraskende at se, hvordan Nørrebro Teater midlertidigt er blevet omdannet til et galleri for lydkunst, eller i det mindste for lydlig samtidskunst. Her bliver publikum inviteret ind i et univers, hvor værker af Abramović sideordnes med bidrag fra de to amerikanske pionerer Laurie Anderson og Miranda July. Lydkunsten formår her at skabe et rum, hvor grænserne mellem det fysiske og det auditive udviskes, og hvor musikken ikke blot er akkompagnement, men selve fundamentet for fortællingen.

Det er en undersøgelse af, hvad musikken siger om os mellem linjerne, og hvordan lyden kan påvirke vores kropslige tilstedeværelse i rummet. Det er en radikal omdefinering af teatrets funktion, hvor ordene viger pladsen for frekvenser og vibrationer. Men kunstens undersøgelse af køn og identitet stopper ikke ved den moderne performancekunst.

På Frederiksborg Slot finder vi en udstilling, der vender blikket mod gobelinerne, og som formår at transformere noget, der ofte opfattes som ren dekoration, til en fortælling om modstand og kønspolitik. Gobelinerne bliver her præsenteret som poesi i tråd og som et konkret bevis på kvindefrigørelse gennem historien. Det er en påmindelse om, at det håndværk, der tidligere blev afskrevet som feminint tidsfordriv, i virkeligheden var en arena for politisk ytring og magtkamp.

I samme forlængelse finder vi en ny udstilling om maleren Hanna Hirsch Pauli. Her er det særligt forfriskende, at kuratorerne undlader at markedsføre hende gennem den gængse fortælling om den glemte, oversete eller stakkels undertrykte kvindelige kunstner. I stedet præsenteres hun på sine egne præmisser som en teknisk overlegen og kunstnerisk kompromisløs maler. Ved at fjerne offerrollen giver man kunstneren hendes værdighed tilbage og lader værkerne tale for sig selv.

Samlet set tegner der sig et billede af en kulturscene, der bevæger sig væk fra den letkøbte sympati og i stedet søger mod en dybere, mere kompleks forståelse af kvindens rolle i kunsten, uanset om det sker gennem døden i en cisternes mørke eller gennem trådene i en gobelin





