Kunst til 77 midtjyske skoler: Ny Carlsbergfondet udruller værker efter stort ansøgningstal

Ny Carlsbergfondet bekræfter, at 77 midtjyske folkeskoler får tilsendt kunstværker fra fondens samling efter en stor ansøgning fra regionen. Fondens direktør Michael Thouber udtaler sig om den overvældende interesse og betydningen af at bringe kunsten ind i skolens hverdag. Der er tale om mere end 650 værker af anerkendte kunstnere, der nu distribueres til knap 300 skoler landet over.

Kunst vælter ind over skoler i Midtjylland , efter at 77 lokale folkeskoler har ansøgt Ny Carlsbergfondet om at få lånt kunstværker . Fondet har i en pressemeddelelse bekræftet, at hele de 77 skoler fra regionen er blandt de knap 300 skoler på landsplan, der har søgt om at få kunst til deres skolegårde eller klasselokaler.

Det betyder, at alle de ansøgende skoler i Midtjylland vil få tilsendt et eller flere kunstværker fra fondens samling, som omfatter mere end 650 værker skabt af anerkendte danske og internationale kunstnere. Ifølge direktør Michael Thouber i Ny Carlsbergfondet er villigheden blandt de midtjyske skoler særlig stor, hvilket han tolker som et klart tegn på, at der er et stort og stigende ønske om at integrere kunsten i børns hverdag og undervisning.

Han udtaler, at fonden er både overvældet og utrolig glad for den enorme interesse, og at det er med stor glde, de nu går i gang med at udvælge og udrulle værkerne til alle ansøgere. Kunstværkerne stammer fra fondens omfattende kunstbeholdning og er skabt af fremtrædende navne som Asger Jorn, der boede i Silkeborg i sin ungdom, Per Kirkeby, Tal R, Katrine Ærtebjerg, Bjørn Nørgaard, Kirstine Roepstorff, Ragnhild May, HuskMit-Navn, Eske Kath, Nanna Hertoft, Annette Olesen og Erik A. Frandsen.

Denne udrulning vil medføre, at mange skoler i Midtjylland får levende kunst på deres gærder, noget der forventes at berige skolemiljøet og skabe nye rammer for læring og fællesskab. Fondens initiative har til formål at bringe kunsten tættere på den brede befolkning, og den store antal ansøgninger fra Midtjylland understreger regionens aktive rolle i at søge kulturelle oplevelser ind i skolens hverdag.

Processen med at matche de rette værker med de enkelte skolers ønsker og lokale forhold er nu crowdfundet, og resultaterne vil snart være synlige på skolerne på tværs af regionen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ny Carlsbergfondet Kunstværker Folkeskoler Midtjylland Michael Thouber Asger Jorn Per Kirkeby

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danske triumfer, kunst, energi‑krise og personlige kampe i fokusNyheder om dansk cykelsejr i Tour de France, kunstnerisk comeback med Leif Dahlgård‑portræt, Tonni Adamsens skifte til Rapid Wien, Theo Vestergaards synsforsøg, energi‑netkapacitetskrise, festival‑svindel, skatteinddrivelse fra Airbnb, samt Vingegaards comeback efter alvorligt styrt.

Read more »

Diverse nyheder: 3D-printet knogle, Michael Valgren sejr, Kasper Schmeichel stop og mereDer er flere nyheder: En 3D-printet knogle er for første gang i Norden blevet indopereret. Michael Valgren vandt sin første etape i en grand tour. Kasper Schmeichel har annonceret sit karriestop. Desuden: grantræ fældet med pollen, paraglider ramt af fly, amerikansk sundhedsminister viral video og affaldssortering fra Aalborg Karneval.

Read more »

Politiet advarer mod cykelholdertyverier i turistområde; Ny Carlsbergfondet støtter kunst i folkeskoler; Brand i Silketborg nær hus; Finderup Efterskole inviger tilbygning; Michael Valgrens sejr i Giro; Fans vælger sæsonens hold i Superligaen; Bandeopgør kræver ekstra politiressourcer; 16-årig kører farligt på knallert; Caroline Bach Brøndum om ophold på JulemærkehjemPolitiet i Nordjylland advarer om, at cykelholdere stryges fra biler i turistområder, og opfordrer til at tage holderen med ind. Ny Carlsbergfondet har fået 77 ansøgninger fra midtjyske folkeskoler om kunstprojekter. En bil i Silkeborg brød i brand og var tæt på at brede ild til et nærliggende hus. Finderup Efterskole har invigeret en ny tilbygning til elevernes trivsel. Michael Valgren vandt en etape i Giro d'Italia, hvilket Bjarne Riis hylder. Fans har valgt et hold med spillere fra FC Midtjylland, Viborg og andre Superliga-klubber. En bandekonflikt i Region Midtjylland er ressourcekrævende for politiet, der har indtaget assistance fra andre politikredse. En 16-årig blev stoppet for at køre på baghjulet af sin knallert i Bjerringbro. Caroline Bach Brøndum beskriver sit ophold på et Julemærkehjem som en positiv erfaring med fællesskab.

Read more »

Advarede om cykelholder-tyverier i turistområder, brandsikkerhed, kunst til folkeskoler og anden nyheder fra Midt- og VestjyllandPolitiet i Nordjylland advarer om, at cykelholdere bliver stjålet fra biler i turistområder. Ny Carlsbergfondet har støttet kunst til folkeskoler i Midtjylland, og en bilbrand i Silkeborg nærmede sig et hus. Sportsdirektør Bjarne Riis glæder sig over Michael Valgrens sejr, fans har valgt sæsonens hold, politiet arbejder med en bandekonflikt, en 16-årig kørte farligt på knallert, og Caroline Bach Brøndum fortæller om sit ophold på Julemærkehjem.

Read more »