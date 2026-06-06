Kulturkanondebat i Norden: Danmark, Sverige og Norge har meget forskellige tilgange

En kronikør ser på de forskellige nordiske landes tilgange til en national kulturkanon. Mens den danske kanon er 20 år gammel og fokuserer på kunstværker, har Sverige inkluderet også opfindelser og jura. Norge har afvist ideen fuldstændigt. Anmelderen håber, at Danmarks nye kulturminister, Zenia Stampe, tør engagere sig i debatten om kulturens rolle i samfundet.

Når Danmarks nye kulturminister, Zenia Stampe , træder til stolen i Kulturministeriet, har hun en rigtig mulighed for at dykke ned i de meget forskellige tilgange til en national kulturkanon, som findes i Danmarks, Sveriges og Norges hjem.

I danskøre lyder begrebet næsten barokt, for det er hele 20 år siden, at vores egen version blev lanceret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen. Den danske kulturkanon indeholder 108 kunstværker fordelt på kategorierne arkitektur, billedkunst, litteratur, film, design og kunsthåndværk, scenekunst og musik, og ifølge det udvalg, der stod bag, skal de være uomgængelige værker i den danske kulturarv. Sverige fik derimod først sin egen kanon sidste år.

I modsætning til den danske inkluderer den svenske også eksempler på opfindelser, jura, religion og økonomi. Sveriges kulturbegreb virker derfor mere elastisk og måske også mere tidssvarende. Lanceringen af den svenske kanon førte naturligvis til en del polemik, ikke mindst fordi den svenske regerings erklærede formål var at styrke den nationale sammenhængskraft.

Til sammenligning blev Brian Mikkelsen på sin tid kritisert for at politisere Kulturkanonen, blandt andet da han på De Konservatives landsmøde udtalte: Kulturel oprustning er den bedste medicin mod åndelig formørkelse. Måske er det netop den slags udtalelser, der har vaccineret nordmændene mod at kondensere norsk kultur til en listeform. I hvert fald afviste Stortinget i marts partiet Høyres forslag om en norsk kulturkanon. Uden for Høyre var det kun Kristelig Folkeparti, der støttede forslaget.

Afvisningen skete af flere grunde. For det første bør kulturen være fri og ikke opdragende. For det andet blev en kulturkanon set som en elitær instrumentalisering af kulturen, som snarere virker afskrækkende end inkluderende. For det tredje afviste partierne forslaget med begrundelsen, at kulturarven er i konstant udvikling, mens en liste pr. definition er statisk.

At debatten stadig vækker stærke holdninger i Norge, fik jeg mindet om, da jeg i sidste uge deltog i filosofi- og videnskabsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Her fik jeg mulighed for at diskutere kanontanken med et norsk panel, og det var tankevækkende at blive foreholdt, at vi danskere i den norske kontekst blev fremstillet som autoritært anlagte på grund af vores 20 år gamle kanon.

Det samme skete, da jeg sidste år deltog i debatter i Oslo og Stockholm, og til min store overraskelse opdagede jeg, at vores naboer virkelig ikke bryder sig om begrebet oprustning. De vil langt hellere tale om beredskab og er, som jeg oplever det, også mere tilbageholdende med at formulere en national kultur i absolutte termer.

Alligevel rejste jeg hjem med fornemmelsen af, at vi i Danmark faktisk har fat i den lange ende, når vi for to årtier siden tog initiativ til at sætte vores kultur på listeform. En kulturkanon er således en kulturkanonpolitisk handling, men i modsætning til Moselovene er den ikke hugget i sten. Den fungerer som en vejviser for folk udefra, der ønsker at finde vej ind i vores fællesskab - uanset om det er migranter eller klasserejsende.

Det bedste ved en kanon er, at man netop kan protestere imod den og komme med forslag til alternativer. Den er et oplæg til debat. Det slår mig ofte, at det er netop veluddannede mennesker, der protesterer mest højlydt mod konceptet. Det er paradoksalt, for sandsynligvis er de også dem, der har mindst brug for den.

Derfor undrer det mig også, at det norske storting tog så udbredt afstand fra forslaget. Måske ville partierne ikke bryde sig om den kanon, som et udvalg nedsat af Høyre ville udarbejde. Men i stedet for helt at afvise ideen kunne man jo komme med sine egne forslag til, hvad en sådan kanon skulle indeholde. Og det bringer mig til Zenia Stampe, der forleden overtog stafetten fra den meget vellidte og respekterede Jakob Engel-Schmidt.

Der er masser af ting, den nye kulturminister kan kaste sig over, men først og fremmest håber jeg, at hun tør give sig i kast med de vanskelige og voldsomme debatter om, hvem vi er. Og til det er initiativer som kanonlister om national kultur eller åndelig oprustning glimrende benspænd





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