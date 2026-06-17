Kronprinsessen efter transplantation: 'Der er ingen garanti for, at hun vil leve længe'

Kronprinsessens immunforsvar kan angribe de nye lunger, hvis kroppen afstøder dem. Det betyder, at en ny transplantation kan blive nødvendig. Selv når kroppen accepterer de nye lunger, er der ingen garanti for, at en lungetransplantationspatient vil leve længe.

Men det betyder på ingen måde, at alt nu er i sin skønneste orden. Tværtimod kan flere alvorlige farer lure i horisonten. De første par dage efter indgrebet er særligt sårbare for de nye organer, siger informationschef hos Organdonationsfonden i Norge, Aleksander Sekowski.

I dette tilfælde Mette Marits-indopererede lunger, risikerer at svigte, hvis de har været udsat for for stor belastning under operationen, eller hvis de er blevet svækket for meget i perioden uden blodcirkulation. Ifølge Aleksander Sekowski er der en reel risiko for, at Mette-Marits krop afstøder de nye lunger. I så fald vil kronprinsessens immunforsvar angribe lungerne. I værste fald kan en ny transplantation i så fald blive nødvendig.

Selv når kroppen accepterer de nye lunger, er der ingen garanti for, at en lungetransplantationspatient vil leve længe. Ifølge lungespecialisten Olav Kåre Refvem anslås det, at kun omkring halvdelen af lungepatienterne vil være i live efter en periode på ti år. Det samme viser tal fra Det første år anslås det, at omkring 85 til 90 procent overlever, og efter fem år er 70 til 75 procent stadig i live. Mette-Marit fik konstateret den kroniske sygdom lungefibrose i 2018.

Den seneste tid frem mod transplantationen havde den norske kronprinsesse fået det dårligere. Kongehuset meddeler, at der vil følge en længere periode med genoptræning og rehabilitering, når Mette-Marit bliver udskrevet fra hospitalet. Hjerte- og lungekirurg ved Rikshospitalet i Oslo, Arnt Fiane. Foto: Lise Åserud/NTB/Ritzau Scanpix Det er gået godt indtil videre.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i teamet, der har været involveret i planlægningen og gennemførelsen, lød det fra hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane, der er afdelingsleder ved Thoraxkirurgisk afdeling på Rikshospitalet i Oslo, i en pressemeddelelse. I lighed med alle andre nytransplanterede skal kronprinsessen være indlagt på Rikshospitalet i flere uger. Dette er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og gennemføre genoptræning, tilføjede han.





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