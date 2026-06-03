Kronprinsesse Mette-Marits helbred forværret - Kronprins Haakon afbryder Japan-besøg

Kronprinsesse Mette-Marits helbred har forværret sig betydeligt, og hun er nu i en kritisk situasjon. Kronprins Haakon har afbrudt et officielt besøg i Japan for at være hos sin kone, og deres datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at støtte sin mor. En lungespecialist har udtalt, at det næste naturlige skridt for kronprinsessen kunne være en lungetransplantation.

Den norske kronprinsesse Mette-Marit er i en svær situasjon, hvor hendes helbred har forværret sig betydeligt. Kronprins Haakon har afbrudt et officielt besøg i Japan for at være hos sin kone, og deres datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er vendt hjem fra sit studieophold i Australien for at støtte sin mor.

En lungespecialist, Olav Kåre Refvem, har udtalt, at det næste naturlige skridt for kronprinsessen kunne være en lungetransplantation, da hun ikke længere har nogen reserver at trække på. Kronprinsesse Mette-Marit har tidligere i året været set flere gange med ilt, hvilket er et tydeligt tegn på, at hun ikke har flere reserver. Lægen har dog understreget, at han ikke kender til kronprinsessens konkrete helbredsvurdering.

Kronprins Haakon har i denne uge under sit officielle besøg i Japan sat ord på, hvordan kronprinsessens situation er forværret.

'Det er en sygdom, der udvikler sig. Og desværre er hendes tilstand blevet forværret en del', sagde kronprinsen mandag





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