Kronprinsesse Mette-Marit har gennemgået lungetransplantation

Kronprinsesse Mette-Marit af Norge er blevet operatede for at få nye lunger, efter en kort ventetid. Lægerne forklarer, hvorfor transplantationen kunne ske så hurtigt, og hvad den kommer til at indebære for den royalettes fremtidige helbred.

Kronprinsesse Mette-Marit af Norge har modtaget en lungetransplantation, efter at hun tidligere på måneden blev sat på venteliste. Den hurtige udvikling, hvor operationen allerede er gennemført, har vækket spørgsmål om, hvorfor ventetiden kunne være så kort.

Ifølge lægerne på Rikshospitalet i Oslo er ventetiderne for lungetransplantationer i øjeblikket relativt korte, og antallet af organdonorer er steget markant, hvilket har forbedret mulighederne for patienter. For at en transplantation kan finde sted, kræves et præcist match mellem donor og modtager, herunder blodtype og kropsstørrelse. Lægerne understreger, at kronprinsessen ikke har modtaget særbehandling på grund af sin kongelige status.

Operationen, der er en af de mest krævende, er vellykket gennemført ved hjælp af en hjerte-lunge-maskine, og den nyligt opererede patient forventes at være indlagt i flere uger for behandling og overvågning. Den største udfordring efter en lungetransplantation er risikoen for afstødning, og mellem 85 og 90 procent af patienterne er i live et år efter operationen, mens omkring 70 procent lever fem år senere.

De kommende måneder vil vise, hvordan kroppen tilpasser sig de nye lunger, og hvordan hendes helbred udvikler sig på længere sigt





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