Kronprinsesse Mette-Marit er alvorligt syg: 'Hun er blevet lidt værre på det seneste'

Kronprins Haakon har åbent talte om sin hustrus sygdom og bekymring for hendes helbred. Den norske kronprinsesse lider af kronisk lungefibrose og har været nødt til at trække sig fra officielle opgaver.

Kronprinsesse Mette-Marit har i flere perioder været fraværende fra officielle arrangementer, mens spekulationerne om hendes helbred løbende er vokset i Norge. Da kronprinsen tirsdag mødte pressen efter Abelprisuddelingen i Oslo, talte han usædvanligt åbent om sin hustru og den sygdom, hun i flere år har kæmpet med.

Kronprins Haakon lagde ikke skjul på sin bekymring for kronprinsesse Mette-Marit, som lider af kronisk lungefibrose. Ifølge Haakon bruger Mette-Marit i dag ilt i hverdagen for at lette vejrtrækningen, men han understregede samtidig, at det ikke er en perfekt løsning. Den norske kronprinsesse har i stigende grad været nødt til at trække sig fra officielle opgaver på grund af sygdommen.

Tidligere tirsdag blev det offentliggjort, at hun heller ikke deltager i den traditionelle fodboldkamp på Skaugum, hvor hun normalt har en central rolle som både holdleder og motivator. Samtidig kæmper det norske kongehus også med andre helbredsproblemer. Dronning Sonja er netop nu sygemeldt efter problemer med hjerteflimmer og har ifølge kongehuset brug for ro og hvile.

'Jeg er stolt af dem,' sagde kronprinsen om kongeparret og deres indsats trods den høje alder. De seneste måneder har dermed været præget af alvorlige udfordringer for den norske kongefamilie og nu vokser bekymringen igen omkring kronprinsesse Mette-Marit.





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprinsesse Mette-Marit Kronisk Lungefibrose Kronprins Haakon Dronning Sonja Norsk Kongehus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges kronprins om kronprinsesse Mette-Marit: 'Hun er blevet en del dårligere på det sidste' | NyhederNorges kronprins Haakon holder pressemøde, hvor han blandt andet giver en status på sin hustru, kronprinsesse Mette-Marits helbred.

Read more »

Kronprinsessen Mette-Marits sygdom kræver kunstig iltDen norske kronprinsesse er alvorligt syg og har udviklet lungefibrose, som nu kræver konstante lufthugst. Lægen siger, sygdommen forværres, og at kronprins Haakon har bemærket kravet for længerevarende hjælpemidler

Read more »

Kronprinsesse Mette-Marit kritisk syg og forberedes på lungetransplantationDen norske kronprinsesse, Mette-Marit, har fået en alvorlig vurdering af sin kroniske lungefibrose, som kan lede til behov for en lungetransplantation. Kong Haakon har udtalt bekymring, og kunstig støtte som ilt er nødvendigt. Beskeden blev offentliggjort under en prisuddeling i Oslo og i et interview med NRK i december 2025.

Read more »

Jill Biden: 'Jeg blev skræmt, da jeg så min mand, Joe Biden, debattere mod Donald Trump i 2024'Jill Biden, den tidligere førstedame, blev skræmt, da hun så sin mand, Joe Biden, debattere mod Donald Trump i 2024. Hun oplevede, at Biden pludselig var i en tilstand, som hun aldrig havde set før, og som hun heller ikke siden har set. Hun troede, at Biden var ved at få et slagtilfælde.

Read more »