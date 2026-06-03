Kronprinseparrets datter hjem til Norge efter skuddrabet i Danmark

Kronprinseparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, er taget hjem til Norge efter skuddrabet i Danmark. Fyns Politi har tiltalt en 51-årig mand for at have dræbt kvinden med syv skud. Ofret var ligesom den nu tiltalte mand tyrkisk statsborger, og ifølge politiet pegede efterforskningen hurtigt på, at de to havde en relation til hinanden.

Også kronprinseparrets datter , prinsesse Ingrid Alexandra, der til daglig studerer i den australske storby Sydney, er taget hjem til Norge. Det skriver NRK. Nu har Fyns Politi tiltalt en 51-årig mand for at have dræbt kvinden med syv skud, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Skuddene faldt midt på dagen - klokken 12.35 - på Abels Allé. Manden blev anholdt senere samme dag af tysk politi Hamborg Lufthavn, hvor han havde en flybillet til Tyrkiet med sig. Ofret var ligesom den nu tiltalte mand tyrkisk statsborger, og ifølge politiet pegede efterforskningen hurtigt på, at de to havde en relation til hinanden. Jacob Mark fra SF ankom som en af de første potentielle ministre til Statsministeriet.

En foreløbig optælling indikerer, at 21 mulige ministre er mødt op. Du kan hoppe ind i vores liveblog for at få et overblik. Kongen modtager klokken 10 den nye regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Digitaliseringsstyrelsen har i dag lanceret AltID, som er en ny ID app.

Appen deles op i legitimationskort og aldersbevis, som kan bruges som ID på lige fod med kørekort og pas. Appen giver dig derudover mulighed for at vise dit ID, hvor du selv har kontrol over, hvor mange oplysninger du deler. På sigt skal appen kunne indeholde flere beviser. De offentlige udgifter steg mere end de offentlige indtægter sidste år.

De offentlige udgifter steg med 85 milliarder, og indtægterne med 52,4 milliarder kroner. Angrebet ramte lufthavnens Terminal 1-bygning, og der meldes om skader og flere sårede. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken til lufthavnen suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere lød det fra USA's militære centralkommando på X, at luftforsvaret har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait, og at dronerne derfor ikke ramte de tiltænkte mål.

Det mener SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. - I værste fald kunne det være endt i et drab. Det er utrolig vigtigt, at der er styr på, at alarmerne virker. Ikke kun af hensyn til personalets tryghed, også for medpatienterne, siger foreningens lokalformand i Aalborg, Lone Rositta Hørstrup.

Da alarmen blev aktiveret, kom meldingen ikke videre til personalets telefoner på de øvrige afdelinger. Hos Blå Kors i Aalborg er både lederen og de udsatte meget glade for, at regeringen vil gøre det gratis at gå til tandlæge. Det gælder også skibsfartøjer, der forsøger at skjule sig ved at slukke deres såkaldte AIS-transpondere, som normalt afslører en lokation, oplyser DTU i en pressemeddelelse. Med det gratis værktøj kan alle følge med i sejladsen i danske farvande.

Det kan også bruges til at undersøge hændelser omkring kritisk infrastruktur. - Hvis et kabel på havbunden bliver beskadiget, eller der sker noget ved en installation til havs, kan man gå ind og se, hvilke fartøjer der har været i området, også dem der prøver at skjule sig, siger post.doc Peder Heiselberg. Ifølge Aleksandr Drozdenko, der er guvernør i Leningrad-regionen, som omkranser Sankt Petersborg, har droner ramt infrastruktur i flere distrikter i storbyen. Adskillige personer meldes tilskadekommet i den forbindelse.

Det melder den russisk-indsatte leder i Donetsk-regionen, Denis Pusjilin, på Telegram ifølge Reuters. Ukraine har ikke kommenteret meldingen fra den russiske leder i Donetsk. Rusland har meddelt, at man vil forsætte sine kampe i Donetsk, som ligger i det østlige Ukraine, til hele området er under russisk kontrol. I Sverige er en mand død, efter at politiet skød mod ham i forbindelse med en biljagt.

Manden var mistænkt for kidnapning og drabsforsøg, skriver SVT. Politiet modtog i aftes anmeldelse om en forbrydelse af grov karakter nær Stockholm. Senere på aftenen lokaliserede politiet den mistænktes bil, inden en biljagt blev indledt. Politiet fik bilen stoppet på en motorvej syd for Stockholm. I den forbindelse affyrede en betjent





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Kronprinseparrets Datter Prinsesse Ingrid Alexandra Skuddrabet Fyns Politi Tyrkisk Statsborger

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