Kronprins Haakon skal hjem til Norge for at være sammen med sin syge hustru, kronprinsesse Mette-Marit. Hun er alvorligt syg af lungefibrose og har fået det meget værre de seneste tid.

Kronprins Haakon skal hjem til Norge for at være sammen med sin syge hustru, kronprinsesse Mette-Marit. Hun er alvorligt syg af lungefibrose og har fået det meget værre de seneste tid.

Kronprinsessen må bruge et iltapparat og har skåret ned på sine offentlige pligter. Kronprinsen har også fortalt, at også deres datter, prinsesse Ingrid, skal hjem fra universitetet i Australien for at være sammen med sin mor. Prinsessen er snart færdig med sit første år på universitetet og vil færdiggøre studierne i Norge. Kronprinsessen har også været under kritik for sit tidligere venskab med den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein.

Hun har fået kritik for sin rolle i sagen, og flere af hendes protektioner har stoppet deres samarbejde med hende på grund af sagen. Kronprinsen har fortalt, at han kan se, at kronprinsessen er blevet en del dårligere de seneste tid og at han er bekymret for hendes helbred. Han har også fortalt, at han har lyst til at være hjemme hos hende og være sammen med hende.

Kronprinsessen har vist sig offentligt flere gange, men hun har også været i en situation, hvor hun har haft iltslange i næsen og kun deltager i kort tid på grund af sit dårlige helbred. Kronprinsen har også fortalt, at han kan se, at kronprinsessen er blevet en del dårligere de seneste tid og at han er bekymret for hendes helbred. Han har også fortalt, at han har lyst til at være hjemme hos hende og være sammen med hende.

Kronprinsessen har også været under kritik for sin rolle i sagen om Jeffrey Epstein. Hun har fået kritik for sin rolle i sagen, og flere af hendes protektioner har stoppet deres samarbejde med hende på grund af sagen. Kronprinsen har fortalt, at han kan se, at kronprinsessen er blevet en del dårligere de seneste tid og at han er bekymret for hendes helbred.

Han har også fortalt, at han har lyst til at være hjemme hos hende og være sammen med hende





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kronprins Haakon Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Norge Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge sikrer historisk VM-bronzemedalje ved at besejre CanadaNorges ishockeyherrer har leveret et vildt VM-eventyr og sikret en historisk VM-bronzemedalje ved at besejre storfavoritten Canada med 3-2 i bronzekampen ved VM i Schweiz.

Read more »

Regnemaskin-kampen i regeringsforhandlingerne: Hvem får adgang til Finansministeriets magtcentrum?Intense regeringsforhandlinger på Marienborg kredser om adgangen til Finansministeriet og dets regnemaskiner. Lars Løkke Rasmussen kæmper for at Moderaterne får en fast plads ved økonomistyringscentret, mens både De Radikale og SF kræver indflydelse. Artikkelen analyserer de potentielle konsekvenser af at gøre Løkke til finansminister for koalitionen, Enhedslisten og Socialdemokratiets interne stabilitet, samt de spekulationer om Mette Frederiksens efterfølger, der bliver aktiveret.

Read more »

Stærke Forhandlinger Skaber Usikkerhed: Alternativet og Enhedslisten På Slid med MarienborgPolitikken i Danmark er i stormkast, da alternativerede og Enhedslisten gåer frem og tilbage for at nå aftaler - Mette Frederiksen, SF, Moderaterne og De Radikale og samfundet for afsnit. Fangning af pr. Udfør in detail; under Oly Kamp commissioned villestøtte (82 mand, 2) .

Read more »

Anonym forening med 33 ansatte hjalp socialdemokrater i valgkampenEn anonym forening, kendt som Foreningen Kampagnebureauet, har hjulpet udvalgte socialdemokrater med valgplakater og kampagneudstyr under valgkampen. Nye oplysninger afslører, at foreningen havde 33 ansatte og tætte forbindelser til Socialdemokratiet, herunder medstifter Nick Hækkerup. Flere socialdemokrater er kritiske, men frygter at stå frem. Mette Frederiksen og partiet hævder overholdelse af regler.

Read more »