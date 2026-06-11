Kronprins Christian udnævnt til sekondløjtnant

Kronprins Christian blev i dag udnævnt til sekondløjtnant ved Gardehusarkasernen i Slagelse. Det er første skridt i hans militære karriere og en del af uddannelsen til en dag at blive monark.

På kasernen i Slagelse stod 120 løjtnantselever i dag skarpt opstillet i grønne uniformer, sorte handsker og med en sabel ned langs siden. Blandt dem var kronprins Christian, som i dag blev udnævnt til sekondløjtnant .

Det her er første skridt i kronprinsens militære karriere. Vi kan se, det er noget, han kan lide. Men samtidig er det jo også en del af uddannelsen til en dag at blive monark, siger DR's kongehusredaktør, Karen Lerbech. Både tvillingerne, dronning Mary og kong Frederik deltog, da kronprins Christian steg i de militære grader.

Kong Frederik var først og fremmest til stede som far, men deltog også i sin officielle rolle, da han inspicerede paraden. Ifølge Karen Lerbech bliver det spændende at følge med i, om kronprinsen kommer til at gå i sin fars fodspor. Nu får han den første lille stjerne på skulderen, mens hans far, da han blev konge, fik alle fire stjerner på skulderen.

Kong Frederik, dronning Mary, prinsesse Josephine og prins Vincent da kronprins Christian udnævnes til sekondløjtnant på Gardehusarkasernen i Slagelse. Kronprinsen begyndte som værnepligtig ved Gardehusarregimentet i Slagelse i starten af 2025. I august samme år begyndte han på løjtnantsuddannelsen, der ifølge major og chef for Hærens Løjtnantsskole, Henrik Cederbye, har stillet store krav til eleverne. Alle, der står her i dag, inklusive kronprinsen, har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, og de kan være meget stolte af sig selv.

Det er en meget krævende uddannelse. Med udnævnelsen har kronprinsen afsluttet første del af sin løjtnantsuddannelse. Nu venter næste del af forløbet. For efter udnævnelsen til sekondløjtnant skal eleverne som udgangspunkt gøre tjeneste som førere for en deling på op til 36 værnepligtige.

Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside. 120 løjtnantselever stod klar på kasernen i Slagelse, da de efter knap ti måneders uddannelse blev udnævnt til sekondløjtnanter. Stolte forældre og søskende forevigede øjeblikket, da kronprins Christian blev udnævnt til sekondløjtnant. Kong Frederik fulgte sin søn tæt under dagens udnævnelse i Slagelse. For kronprins Christian betyder udnævnelsen, at han fremover skal gøre tjeneste ved Den Kongelige Livgarde som delingsfører på Garderkasernen i Høvelte i Nordsjælland.

Her får han ansvaret for en gruppe værnepligtige, som han skal lede gennem deres militære uddannelse, og det stiller helt nye krav til den 20-årige tronfølger. Hvad der venter kronprins Christian efter tiden som delingsfører i Høvelte, er endnu ikke fastlagt. Ifølge kongehusredaktør Karen Lerbech er det i høj grad op til kronprinsen selv, hvilken vej han vælger. Hvad der så kommer derefter, ved vi ikke.

Det kan sagtens være, at han skal ud og tage en anden uddannelse, måske på et universitet, og så senere vende tilbage til militæret. Kongehuset giver udtryk for, at det i høj grad er op til kronprins Christian selv, hvad han har lyst til





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