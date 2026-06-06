Kronprins Christian indvier Dronning Margrethe II's Bro

Kronprins Christian repræsenterer for første gang kongehuset på egen hånd ved den officielle indvielse af den nede Storstrømsbro, der er opkaldt efter hans farmor. Dronning Margrethe II må aflyse på grund af helbred. Broen forbinder Sjælland og Falster og er Danmarks tredjestørste. Der ventes også en togforbindelse i 2027.

Kronprins Christian repræsenterer kongehuset ved den officielle indvielse af den nye Storstrømsbro , der er opkaldt efter hans farmor, dronning Margrethe II. Dette markører en vigtig begivenhed, hvor kronprinsen for første gang på egen hånd repræsenterer kongefamilien.

Den nye bro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø, har været i brug siden 23. marts, men fejres nu med et officielt program. Ifølge DR's Kongehusredaktør, Karen Lerbech, har kongefamilien en historisk forbindelse til broen, eftersom kronprins Christians tipoldefar, Christian 10. , indviede den gamle Storstrømsbro i 1937.

Under arrangementet vil kronprinsen køre den sidste tur over den gamle bro, modtaget af borgmestre fra Vordingborg og Guldborgsund kommuner, før han fortsætter til broens pylon, der er udsmykket med dens nye navn. Desuden vil en veteranbil fra den oprindelige åbningsceremoni i 1937 følge med i følget. Dronning Margrethe II kunne ikke deltage på grund af fortsat behov for ro efter to indlæggelser i maj, så kronprinsen træder i hendes sted.

Den nye bro er cirka fire kilometer lang og bliver dermed Danmarks tredjestørste efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Planerne omfatter også en fremtidig togforbindelse over broen, der forventes at være klar i 2027, hvilket vil forbedre transporten mellem øerne yderligere. Arrangementet symboliserer både en afslutning af et kapitel med den gamle bro og begyndelsen på en ny æra med den moderne infrastruktur, mens det understreger den kongelige families fortsatte rolle i nationale begivenheder





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Kronprins Christian Storstrømsbro Dronning Margrethe II Infrastruktur Danmark

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