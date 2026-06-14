Kronprins Christian forbereder sig på ledelse af værnepligtige på renoverede Høvelte Kaserne

Kronprins Christian udnævnes til sekondløjtnant og flytter til Høvelte Kaserne, hvor en omfattende renovering er i gang for at give de kommende værnepligtige bedre faciliteter. Han skal lede et indkaldelseshold i august 2026, mens midlertidige pavillonbygninger afhjælper boligbehovet under byggeperioden.

Kronprins Christian har fået ny orden på de militære rækker, idet han fra juni tilsidesætter sin nuværende tjeneste på Gardehusarkasernen i Slagelse og rykker til Høvelte Kaserne i Birkerød.

Udpegelsen til sekondløjtnant blev foretaget i nærvær af hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, samt søskende Josephine og Vincent, og markerer et vigtigt skridt i hans videre uddannelse som fremtidig monark. Den kongelige livgarde har i flere år kritiseret Høvelte Kaserne for slidte bygninger, utætte tage og omfattende skimmelsvamp, men i de sidste måneder er der sat gang i et omfattende renoveringsprogram, der skal sikre, at kasernen er klar til at modtage kronprinsens kommende indkaldelseshold i august 2026.

På nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af bygningerne allerede under ombygning, herunder udskiftning af dårligt isolerede vinduer, forstærkning af tage og fjernelse af skimmelsvamperhvervede materialer. En særlig opmærksomhed er blevet rettet mod den tidligere svømmedhal, som i årevis har stået forfalden og fyldt med PVC-beklædning. I oktober blev den nedrivet, og en ny, moderne træningssal er i gang med at blive opført på samme sted.

Salen forventes at stå færdig, så den kan tages i brug, når indkaldelsesholdet starter i august 2026, så de værnepligtige får bedre træningsfaciliteter end tidligere generationer har haft. Den kommende rolle for kronprins Christian er at fungere som delingsfører for et hold på omkring tredive værnepligtige på Høvelte Kaserne. Som delingsfører vil han have det overordnede ansvar for uddannelse, fysisk træning og daglig ledelse af sit kompagni.

For at lette overgangen til hans ankomst har livgarden også opført midlertidige pavillonbygninger, som vil blive brugt til indkvartering af ét kompagni ad gangen, mens de permanente bygninger runder deres renoveringsfase. Ifølge presseofficer Thomas Helbro Reimann vil den komplette renovering af de to store bygninger tage omkring et år, hvorefter de to kompagnier kan rotere mellem de nyrenoverede faciliteter og de midlertidige pavilloner.

Selvom myndighederne ikke har bekræftet, om kronprinsen og hans kompagnon vil benytte de nye pavilloner, er det klart, at de forbedrede boligforhold vil skabe et markant bedre miljø for de kommende rekrutter. Renoveringen af Høvelte Kaserne er en del af en bredere moderniseringsindsats i Forsvarsministeriets område, som også omfatter opgradering af Livgardens Kaserne i København.

De seneste politiske beslutninger om forsvaret har medført øgede investeringer i militære faciliteter, og den royale livgarde understreger, at dette arbejde ikke kun henvender sig til kronprinsens kommende hold, men til hele den danske værnepligtsstyrke. På trods af den høje aktivitet vil livgarden fortsat holde fokus på at levere en høj standard for både nye og erfarne soldater, så de kan gennemføre deres tjeneste under sikre og moderne forhold.

Kronprins Christians fortsatte løjtnantsuddannelse og hans kommende rolle som delingsfører på Høvelte Kaserne vil fungere som et levende eksempel på kongelig støtte til militæret og på de forbedringer, der nu er på vej for Danmarks forsvarsstyrker





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