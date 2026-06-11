Kronprins Christian bliver sekondløjtnant: Kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josephine overvære ceremonien

Kronprins Christian blev udnævnt til sekondløjtnant ved Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor kong Frederik, dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josephine var blandt de kongelige gæster. Kronprins Christian og hans soldaterkammerater ankom til kasernen i uniform, og kong Frederik inspicerede paraden med et smil til kronprins Christian. Dronning Mary filmede ceremonien med sin telefon og var tydeligt stolt af sin søn. Kronprins Christian indledte sin værnepligt i februar 2025 og har sin næste militære opgave som delingsfører på Gaderkassernen i Høvelte. Hans lillesøster, prinsesse Isabella, følger efter sommerferien med 11 måneders værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse.

Torsdag var en særlig dag for kronprins Christian, da han blev udnævnt til sekondløjtnant ved Gardehusarkasernen i Slagelse . Kong Frederik , dronning Mary, prins Vincent og prinsesse Josephine var blandt de kongelige gæster til ceremonien.

Kronprins Christian og hans soldaterkammerater ankom til kasernen i uniform, og kong Frederik inspicerede paraden med et smil til kronprins Christian. Dronning Mary filmet ceremonien med sin telefon og var tydeligt stolt af sin søn. Kronprins Christian indledte sin værnepligt i februar 2025 og har sin næste militære opgave som delingsfører på Gaderkassernen i Høvelte. Hans lillesøster, prinsesse Isabella, følger efter sommerferien med 11 måneders værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse





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