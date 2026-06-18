Kroer og kommuner i arbejdspres: 17 chefer stoppet på under fem år

Manglen på personale er en stor udfordring for kroer og kommuner i Nordjylland. Både kroer og kommuner lider under arbejdspres, og mange chefer er blevet stoppet på under fem år.

Trods to kroers succes ser fremtiden fortsat uvis ud. For begge steder er manglen på personale så massiv, at det kan lukke kroen - eller sende forpagteren på hospitalet.

I ro, lød meldingen fra sygehuset, efter Henriette Nielsen for anden dag i træk havde måttet ringe til først vagtlægen og siden 112. Hun forpagter Vesløs Kro, og efter rækkevis af arbejdsuger på mellem 80 og 100 timer var kroppen begyndt at sige fra. Bjarne Brath blev valgt af Venstre for at være sig selv: Nu er han smidt ud af partiet for det samme. 17 chefer er stoppet på under fem år i Frederikshavn Kommune.

Og det koster meget mere end gyldne håndtryk. Nordjylland har allerflest grise og er central i diskussionen om fremtidens landbrug. Men regeringens planer gør mest ondt et helt andet sted. Aalborg Zoo kræver penge tilbagebetalt fra tidligere direktør og bestyrelsesformand: Et dokument afslører, hvorfor det kunne ende så galt. 17 chefer er stoppet på under fem år i Frederikshavn Kommune. Og det koster meget mere end gyldne håndtryk





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Arbejdspres Kroer Kommuner Nordjylland Fremtidens Landbrug

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