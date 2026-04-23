Kritisk infrastruktur under pres: Samfundets sårbarhed vokser

En ny rapport advarer om stigende sårbarhed i kritisk infrastruktur drevet af private aktører, reduceret redundans og teknologiske afhængigheder. Sikkerhedsarbejdet oplever en afmatning, hvilket skaber bekymring i lyset af hybrid trusler og geopolitisk pres.

Samfundets modstandsdygtighed er under stigende pres, og en voksende sårbarhed er blevet tydelig i forbindelse med kritisk infrastruktur. En central problematik er den stigende afhængighed af private aktører, der driver essentielle systemer som transformerstationer.

Historisk set har staten haft et stærkt ansvar for at sikre forsyningen af basale tjenester, men i dag er en betydelig del af denne infrastruktur udlagt til private virksomheder, hvilket skaber nye udfordringer for sikkerheden og beredskabet. Denne udvikling er ikke nødvendigvis problematisk i sig selv, men den kræver et nyt og mere komplekst samarbejde mellem det offentlige og private for at sikre, at sikkerhedsstandarderne opretholdes og kontinuerligt forbedres.

En yderligere komplikation er den systematiske reduktion af redundans i mange kritiske systemer. Redundans, altså at have backup-systemer klar til at træde til i tilfælde af fejl eller angreb, er en grundlæggende sikkerhedsmekanisme. Når redundansen skæres væk, øges risikoen for omfattende nedbrud og forstyrrelser, hvis et system svigter. Denne udvikling er ofte drevet af et ønske om at reducere omkostninger og effektivisere driften, men det kan have alvorlige konsekvenser for samfundets sikkerhed.

Den teknologiske udvikling har også bidraget til at skabe gensidige afhængigheder mellem forskellige systemer og sektorer. Dette betyder, at et problem i ét system kan hurtigt sprede sig til andre, og at et angreb på ét område kan have dominoeffekter på hele samfundet. For eksempel kan et cyberangreb på et energiselskab potentielt lamme telekommunikationsnetværket, transportsektoren og sundhedsvæsenet. Disse komplekse afhængigheder gør det vanskeligere at identificere og håndtere sårbarheder, og de kræver en holistisk tilgang til sikkerhedsarbejdet.

Organisationer som NATO, NIS2 (Network and Information Security Directive 2) og CER (Critical Entities Resilience) er netop oprettet for at adressere disse udfordringer og styrke samfundets modstandsdygtighed mod hybrid trusler og geopolitisk pres. NIS2-direktivet er et eksempel på en EU-lovgivning, der har til formål at harmonisere cybersikkerhedsstandarderne på tværs af medlemslandene og sikre et højt niveau af beskyttelse af kritisk infrastruktur.

CER fokuserer på at øge modstandsdygtigheden af essentielle enheder mod en bred vifte af trusler, herunder både fysiske og cyberangreb. Imidlertid er der i øjeblikket tegn på en afmatning i sikkerhedsarbejdet, hvilket er bekymrende. Denne 'træthed', som rådgivere beskriver det, kan skyldes flere faktorer, herunder manglende ressourcer, politisk uvilje og en generel undervurdering af truslerne.

Forskere advarer om, at vi befinder os på et sikkerhedspolitisk skillevej, hvor vi enten kan styrke vores forsvar og modstandsdygtighed, eller risikere at blive mere sårbare over for angreb og forstyrrelser. Det er afgørende, at der investeres tilstrækkeligt i sikkerhedsarbejdet, at der etableres et tættere samarbejde mellem det offentlige og private, og at der udvikles innovative løsninger til at beskytte kritisk infrastruktur. Dette inkluderer ikke kun teknologiske løsninger, men også organisatoriske og juridiske tiltag.

Derudover er det vigtigt at øge bevidstheden om truslerne og at uddanne befolkningen i, hvordan man kan beskytte sig selv og samfundet. En stærk og modstandsdygtig infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende samfund, og det er derfor afgørende, at sikkerhedsarbejdet prioriteres højt





