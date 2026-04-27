Kritikstorm mod ‘Kærlighed ved Første Swipe’: Værters tone beskyldes for at være nedladende

Skarp kritik fra journalist Kirsten Jacobsen og Pia Kjærsgaard rejser spørgsmål om værternes sprogbrug i ‘Kærlighed ved Første Swipe’. Kritikken går på, at værterne taler nedladende til deltagerne, især de ældre, og mangler respekt i deres kommunikation. DR forsvarer værternes stil og fremhæver programmets intention om at skabe vigtige samtaler.

Debatten om tonen i DR’s populære datingprogram ‘Kærlighed ved Første Swipe’ er eskaleret efter skarp kritik fra både journalist Kirsten Jacobsen og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard .

Kritikken centrerer sig omkring den måde, værterne Sofie Linde og Joakim Ingversen henvender sig til programmets deltagere på, som flere oplever som nedladende og respektløs. Kirsten Jacobsen var den første til at rejse kritikken, og hun beskrev værternes sprogbrug som grænseoverskridende og manglende respekt for deltagerne. Hun argumenterede for, at den måde, deltagerne bliver tiltalt på, underminerer deres værdighed og skaber en ubehagelig atmosfære.

Denne kritik har nu fået genklang hos Pia Kjærsgaard, der åbent erklærer sig enig og opfordrer til en mere respektfuld kommunikation. Pia Kjærsgaard udtrykker sin forargelse over den formodede nedladende tone og understreger, at der ikke er behov for at tale til ældre deltagere på en infantiliserende måde, som hun kalder ‘Bubbersprog’. Hun påpeger en generel tendens i samfundet til at tale ned til ældre mennesker, selvom de fortjener den samme respekt og værdighed som alle andre.

Kjærsgaard anerkender, at det kan være nødvendigt at tilpasse sproget ved at tale tydeligere eller langsommere for at sikre forståelse, men hun afviser kategorisk en mere ‘puttenuttet’ eller nedladende tone. Hun mener, at en sådan tone hurtigt kan ændre sprogets karakter og opleves som stødende og respektløs. Kjærsgaard efterlyser en generel ændring i holdningen til ældre og en større bevidsthed om vigtigheden af at behandle dem med den respekt, de fortjener.

Hun fremhæver, at ældre mennesker har en enorm livserfaring og viden, som bør værdsættes og respekteres, og at sproget skal afspejle denne respekt. Hun mener, at det er afgørende at undgå en kommunikationsstil, der får ældre til at føle sig mindre værdifulde eller dumme. DR, som står bag programmet, har reageret på kritikken og fastholder, at Sofie Linde og Joakim Ingversen er valgt netop på grund af deres unikke måde at være på.

Redaktør Jan Lagermand Lundme argumenterer for, at værterne skaber en respektfuld og omsorgsfuld atmosfære omkring deltagerne, og at deres intention er at skabe en tryg og positiv oplevelse for alle. Han understreger desuden, at programmet har til formål at sætte gang i vigtige samtaler om, hvordan vi taler til hinanden på tværs af generationer, og at det er en del af programmets formål at udfordre vores fordomme og skabe en større forståelse for hinanden.

Lundme påpeger, at værternes stil er bevidst og har til formål at skabe en dynamisk og engagerende samtale, og at det ikke er meningen at nedgøre eller disrespecttere nogen af deltagerne. Han tilføjer, at DR løbende evaluerer programmet og er åben for feedback fra seerne. Debatten har rejst vigtige spørgsmål om, hvordan vi taler til og om ældre, og den har skabt en nødvendig samtale om respekt og værdighed i medierne og i samfundet generelt.

Det er tydeligt, at der er behov for en fortsat dialog om, hvordan vi kan sikre en mere inkluderende og respektfuld kommunikation på tværs af generationer





